Личное: Как только откроют границы

13.04.2020, 22:24, Разное

Фантазерка пишет.

Она и раньше сочиняла, но на карантине ее фантазия еще больше разгулялась.

У меня половина писем в рубрику сейчас – вот такие фантазии. Видимо, скучно людям задницей в своих продавленных креслах сидеть и смотреть на бокал мутного пива.

Придумывают себе истории.

Опишите, друзья, где особенно понятно, что это – фантазии.

Прошлое ее письмо тоже посмотрите, чтобы видеть контекст.

sama_po_sebe16

Добрый день, уважаемая Эволюция. Я автор одного из писем, которым посчастливилось попасть на разбор ранее (https://cutt.ly/YtBEumJ). Очень признательна Вам за разбор. Прочитав и со всем согласившись, я внутренне закрыла для себя все вопросы. И впервые в своей жизни не стала ставить жирных точек, а просто подвесила ситуацию. Вернулась к тому, что у меня лучше всего получается. Я адикт работы, всегда была. И она отвечает мне взаимностью. Тут с головой нырнула. У меня ребенок, большая семья, дом, животные. Забот полон рот. С моим другом, которому я симпатизировала, мы все так же время от времени обменились лайками, короткими коментами. Но я выключила жажду получить взаимность и что-то больше, чем просто приятельство.

Но моя история странным и непонятным для меня образом наоборот начала развиваться. И я очень боюсь, что наломаю дров. С одной стороны – это самая важная и интересная история за всю мою жизнь. Ни в одном мужчине я не была так сильно заинтересована. В письме рассказывала о нем восторженно. Но этот восторг абсолютно искренен и, как мне кажется, оправдан. Он добрый, душевный, порядочный, ответственный, милосердный, успешный, с отличным чувством юмора, положительные, сильный, креативный..и много чего еще. С другой стороны, включается все время моя корона. Я стаскиваю ее зубами, но она периодически прыгает назад.

Все как-то начало развиваться на новый год. Буквально сразу, когда я отпустила ситуацию. Пускай будет здесь M., поздравил меня с праздником. Чуть позже прислал свое фото, подписав, что провел канун нового года в тренажерном зале. Мы иногда говорим о спорте. Поскольку я убиралась, готовила, то увидела сообщение ближе к ночи. Поблагодарила за поздравления, ответила, что так долго не писала, поскольку искала перевод слову “настоящий богатырь”. Замечу, что он не качек, скорее типичный интеллигент, в очках, среднего роста. Но очень упорно занимается последние несколько лет. И у него здорово выходит. Он ответил: ты о моем тренере? Поначалу, я не обратила внимание, что на фото он не один. Так и ответила: заметила на фото только тебя, но, если смотреть внимательно, конечно, оба. Он написал: люблю тебя. Я решила, что это оборот речи, он и раньше писал в конце сообщений – с любовью, до скорой встречи.

После этого начал писать и звонить почти каждый день. У меня небольшой коллектив, живу в небольшом городке, хотя мы работаем в национальных проектах, у него в подчинении коллектив из 150 человек, плюс много других обязанностей. Мы люди взрослые, занятые, но в течении дня он постоянно присылал мне всякие милые сообщения, ссылки на какие-то фильмы, музыку, спектакли. Активно приглашал увидеться, писал, что скучает. При чем это было и в личных сообщениях, и в открытых переписках. На очередные сердечки и “с любовью”, я написала в личку, эй, тебя не так могут люди понять.

Ко мне уже на страницу приходили твои подруги, выяснить, кто я такая. Поняла это потому, что одна из них, видимо, неосторожно, отметила на моем фото человека, быстро сняла метку, но мне сообщение успело прийти. Спросила, мы как-то не обговаривали никогда, но любопытно, как выглядит твоя женщина, если она существует, ее не задевает такая твоя активность избирательная. Он прислал удивленные глаза, мое фото, слова: вот единственная женщина, которой я все время признаюсь в чувствах.

Последние несколько месяцев, что мы в карантине, после того, как объяснились, старалась выключить все свои Рапунцельские счетчики, не жадничать на добрые слова, на эмоции в ответ, искренне благодарить за знаки внимания типа отправленных цветов или подарков моему ребенку ко дню рождения. Плюс меня, наверное, спасает то, что я стараюсь, и его прошу, использовать его родной язык, а не английский, на котором общались ранее. В силу скромного словарного запаса на его языке, я идеальный слушатель, а не говоритель. Язык учу, но и лишнего ничего это не позволяет писатьговорить. И вроде бы, как мне кажется, все у нас развивается и не угасает. В процессе общения выяснилось, что долго решался, что только купил квартиру (у них в норме годами жить на съемной), что я ему сразу понравилась, что он мне это показывал и говорил, что присматривался, что стеснялся спросить, есть ли у меня кто. О разводе я рассказывала при второй встрече, но объяснял, что у меня в комментах много мужчин писали, как ему показалось, несколько лично. Размышлял,не пара ли мы с ними. Но потом один из этих друзей (он реально ухаживал за мной в какой-то период, писал часто комплименты, организовал поездку заграницу, были общие фото из поездки, приезжал ко мне в гости, жил в столице, тоже были общие фото), женился. Еще один друг, который точно так же писал комплименты или грозные комменты, а это ты где, с кем, почему игноришь, возьми телефон, наоборот, развелся и переехал в другой город. Развелся не из-за меня, из-за коллеги, мы просто дружили. М., оказывается, это все мониторил, переводил переводчиком наши комменты.

Понимаю, что звучат все мои и его активности дико, странно, и по-детски, хотя мне почти 40, а ему существенно больше. Но лично у меня крышу сорвало капитально.

Теперь же включилась другая пластинка в голове. Переживаю эффект самозванки. Мне кажется, что я все время манипулировала, создала в глазах М. образ, которому не соответствую. Вы правильно написали, что я выскочка. Изучила его интересы и пыталась им соответствовать, рисовать в его глазах красивый образ. Ему нравятся женщины, которые готовят. Черт подери, я начала готовить. Реально освоила кучу рецептов. Фоткать, как фуд-блогер ради его одобрения. Ему нравятся женщины рачительные (я не такая, я люблю и умею зарабатывать, но не умею быть слишком экономной), постаралась выглядеть такой в беседах с ним. Ему нравятся женщины, понимающие в музыке, в искусстве. Я земная, простая, хваткая, умеющая пахать, клеить обои, работать дрелью, которая с трудом отличит скрипку от флейты, не говоря о чем-то более глубоком.

Плюс я вдруг начала переживать о своей внешности. Он говорит, что я очень красивая, постоянно говорит, купает в комплиментах. Когда мы виделись в реале, мне тоже казалось, что я его привлекаю физически: старался приобнять, присесть рядом, дотронуться. Но объективно, я переживаю, что не дотягиваю до его уровня. Мне страшно его опозорить, подвести. Мне кажется, что ему нужна хрупкая, миниатюрная и нежная женщина. У меня грудь – 5 размера. Мне за такую не сойти, даже если я иссохну впроголодь.

В общем, мне уже хочется отмотать все до того момента, когда мы дружили. С другой стороны, я жутко злюся порой. Что это я думала, как понравиться, как привлечь, как заинтересовать. Накручиваю себя, что это все карантин его заставил заговорить о чувствах, а так бы мы годами дружили онлайн, с редкими встречами. Из того, что ему реально нравиться, и что во мне реально есть – мое отношение к семье, к делам и к людям. Он педант. У меня на фото, на видео, когда мы говорим -идеальный порядок. Но когда я работаю, а работаю я часто с 7 утра до 2-3 ночи, в доме может быть легкий бардак. И я не переживаю. Мои тараканы в голове все время в работе. Единственное, что спасает – я себя загрузила работой так, что валюсь с ног: уроки с ребенком, школы у нас закрыты, работа основная, работа по дому, кинулась в спорт (хотя не фанат, но у М. огромные, много раз озвученные планы на совместные тренировки).

Похожа я себе сейчас на бедную Гретту, которая плачет об умершем, но еще не рожденном сыне. Возможно ли эти метания остановить? Как перестать думать (и нужно ли), что я навязалась порядочному человеку. У него планы приехать ко мне, как только откроют границы. Но меня убивает, что я не та, к кому он ехать собрался. И у меня слишком мало времени, чтоб попытаться ее стать.

Спасибо за возможность написать.