Ученые из Японии разработали уникальную титановую ленту

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13.04.2020, 22:10, Новости дня

Японские ученые создали уникальную ленту из титановой фольги. С ее помощью можно склеивать поврежденные органы и ткани в человеческом теле.

Созданная учеными лента не имеет аналогов в мире. Для ее создания специалисты проделали кропотливую работу. Сначала эксперты раскатали лист титана до толщины фольги, а затем поместили полученный материал в раствор серной и соляной кислоты. На последнем этапе специалисты на протяжении 10 минут обрабатывали материал и стерилизовали титановую фольгу.

Металл приобрел шероховатый вид, а на поверхности материала возник гидрид титана. По словам ученых, титан, который обработали необходимой смесью кислот, приобрел качества биологического клея. Лента из подобного материла может в будущем соединять живые ткани и органы.



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