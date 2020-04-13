Эксперты рассказали, как растение контролирует фотосинтез

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13.04.2020, 22:10, Новости дня

Ученые сообщили о присутствии липида, который в растениях контролирует выработку энергии при солнечном свете с помощью фотосинтеза.

Во время нового исследования специалисты создали инструмент, который помогает выяснить, как молекулы в клеточных мембранах взаимодействуют с белками в хлоропластах. Именно в этой части клеток растений и происходит фотосинтез.

Ученым удалось обнаружить, что специфический тип липидов, который не участвует в формировании липидного слоя клеточной мембраны, способен контролировать переключение комплексов, собирающих свет. С помощью нового исследовательского инструмента ученые выяснили, как растения могут регулировать интенсивность своего фотосинтеза для поддержания безопасности.



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