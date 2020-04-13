Празднующая 45-летие Татьяна Навка показала себя в младенческом возрасте

13.04.2020, 22:09, Разное

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в честь своего дня рождения порадовала поклонников публикацией в Instagram архивных семейных снимков. На них фигуристка, которой 13 апреля исполнилось 45 лет, запечатлена в младенческом возрасте на руках у своих родителей.

Именно им Татьяна Навка посвятила Instagram-публикацию, отметив, что история любого человека начинается с его детства, и семья, главным образом, формирует в ребёнке личностные качества. Причём речь идёт не только о матери с отцом, но и о других родственниках, особенно о бабушке и дедушке. По словам фигуристки, реализоваться в жизни и добиться счастья ей помогли родные люди, всегда поддерживающие её, заботящиеся и оберегающие на всём жизненном пути. «Поэтому сегодня, в день юбилея, я говорю «спасибо» моим дорогим родителям», – такими словами завершила свой праздничный пост в Instagram звезда.



Как отмечает интернет-портал InfoReactor, фолловеры Татьяны Навки в комментариях принялись поздравлять своего кумира с днём рождения и пожелали множество благ.