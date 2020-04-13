 

RT запустил проект «Карта взаимопомощи»

13.04.2020, 22:08, Новости дня

На странице проекта RT «Дальше действовать будем мы» создана Карта взаимопомощи – для волонтеров и тех, кому сейчас тяжело одному.

Желающие помочь могут авторизоваться на странице проекта через одну из социальных сетей («Вконтакте», Facebook, «Одноклассники»), отметить свою геолокацию, после чего на карте откроются точки и контакты тех, кому нужна помощь поблизости, передает RT.

«Если помощь нужна вам или вашим знакомым, отправьте заявку, максимально точно укажите геолокацию (и расскажите, кем приходитесь нуждающемуся человеку, чтобы волонтеры сразу все ему объяснили). После этого ваша заявка должна отобразиться на карте» – отмечается в сообщении.

«По завершении задания волонтер может прикрепить фото или видео в качестве отчета, далее заявка будет отмечена на карте как выполненная, а вы поможете рассказать нам о своей помощи нашим подписчикам», – отмечают организаторы проекта.

Тем временем главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что заместитель руководителя по координации волонтеров ООН запостил карту взаимопомощи по РФ проекта RT «Дальше действовать будем мы».

«На сайте проекта уже регистрируются волонтеры не только из России, но и в других странах», – сообщила Симоньян.

Напомним, за последние сутки в РФ подтверждено 2558 случаев коронавируса в 62 регионах. Всего в стране зафиксировано 18 328 случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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