 

Мнение: Надо было дать право губернаторам закрывать регионы.

13.04.2020, 21:57, Разное

Надо было дать право губернаторам закрывать регионы. Потому что  иначе экономика рухнет по всей стране из-за вечного карантина и везде будут массовые жертвы от Ковида. Кому это нужно?

Если закрыть пока еще малозараженные регионы и единичных больных там изолировать, карантин там в виде повальной домашней самоизоляции не нужен. Достаточно изолировать пожилых и больных. Остальные пусть работают!

Почему они Москву, как Ухань не закрывают? В Якутии недавно выявили трех новых зараженных, один из Армении итить твою, приехал, двое из Киргизии! И какой, на  фик, после этого карантин, если к нам заразу по-прежнему везут из других стран, через открытые настежь границы?

Нашей  власти, везде нужна такая жесть? Они чем вообще, думают? Зачем всю страну посадили на карантин? Почему до сих пор не закрыли границы и очаги заражения внутри страны? Если заболеет вся страна, везде производства остановят, какие это огромные убытки! Кто будет кормить и лечить всю страну?

Источник: Теория элит



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