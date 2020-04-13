Представить себе Пятую авеню, где нет ни одного человека, – это кошмар – постпред Украины при ООН о коронавирусе в Нью-Йорке

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13.04.2020, 21:55, Новости дня

Из-за эпидемии коронавируса на улицах Нью-Йорка практически нет людей. Об этом в интервью агентству “РБК-Украина” заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, говоря о том, как отразилась эпидемия на жителях города.

“Это очень наглядно видно. На улицах практически никого нет. Представить себе Пятую авеню, где вообще нет ни одного человека, – это кошмар. Я хотел бы провести такую параллель. Когда вы живете в Киеве, представим, что вы не смотрите телевизионные новости, не читаете политические сайты, вы просто ходите на работу, в ресторан, ездите в отпуск. У вас есть шанс узнать, что на востоке Украины идет война? Нет. Я не осуждаю украинцев, потому что то же самое было в Нью-Йорке, пока губернатор не решил закрыть рестораны и магазины. Несмотря на то, что ежедневно гибли десятки и сотни жителей Нью-Йорка, люди продолжали жить обычной жизнью, с барами, ресторанами и шопингом”, – отметил он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 13 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,87 млн, из них 117,5 тыс. умерли, более 440 тыс. выздоровели.

В США подтверждено более 558 тыс. случаев заражения, 22 тыс. из которых – с летальным исходом. Около трети случаев инфицирования и смертей приходится на штат Нью-Йорк.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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