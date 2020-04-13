 

За границей от коронавируса лечится 175 украинцев – МИД Украины

13.04.2020, 21:55, Новости дня

За границей от коронавирусной инфекции лечится 175 украинцев. Об этом в Facebook сообщило вечером 13 апреля Министерство иностранных дел Украины.

Больше всего украинцев с COVID-19 находится в больницах Италии – 121 человек. В Чехии – шесть, Испании – пять, Германии – четыре, Австрии – три, США – двое. По одному – в Бельгии, Мальте, Нигерии, Нидерландах, Объединенных Арабских Эмиратах, РФ, на Сейшельских островах, в Сербии, Таиланде и Швеции. 

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Posted by Коронавірус у світі – оперативно від МЗС України on Esmaspäev, 13. aprill 2020

За границей уже выздоровело 24 украинца: пятеро – в Польше, по четыре – в Японии и Доминиканской Республике, по два – в Италии и Нигерии. По одному – в Британии, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Германии, Швейцарии и Швеции.

Всего от COVID-19 за границей умерло шесть граждан Украины.

15 525 украинцев обратились в зарубежные дипломатические учреждения Украины при помощи и в рамках системы “Защита”.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что более 8 тыс. украинцев настаивают на возвращении домой, а 6 тыс. готовы оставаться за границей. 

По состоянию на утро 13 апреля коронавирус подтвержден у 3102 жителей Украины, 93 из них умерли, а 97 выздоровели. 

11 марта объявила Всемирная организация здравоохранения. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 13 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,8 млн, из них 116 098 человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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