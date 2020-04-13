В ГСЧС назвали фейком информацию об угрозе хранилищам ядерных отходов из-за пожара в Чернобыле

13.04.2020, 21:55, Новости дня

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям назвали фейком информацию о том, что пожары в зоне отчуждения угрожают ЧАЭС или хранилищам ядерных отходов и отработанного топлива. Об этом заявил директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук. Его видеообращение опубликовано на YouTube-канале ведомства.

“В настоящее время основные усилия сосредоточены на том, чтобы остановить распространение и локализовать отдельные очаги пожаров в Корогодском, Денисовецком, Дитятковском и Парышевском лесничествах. Мы просим население не пользоваться фейковыми сообщениями, которые распространяются через соцсети и информационные ресурсы: в настоящее время угрозы для ЧАЭС, хранилища отработанного топлива и других критических объектов зоны отчуждения нет”, – заверил он.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. В ГСЧС сообщили, что загорелся лес, но не уточнили, что стало причиной возгорания.

По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы. Он сообщил, что в эпицентре пожара радиационный фон превышал норму.

Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель села Раговка, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно. Ему объявили о подозрении.

13 апреля в Facebook директор компании Chornobyl Tour, член общественного совета Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения угрожает Припяти и хранилищу радиоактивных отходов.