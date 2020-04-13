Во Франции продлили режим самоизоляции

13.04.2020, 21:54, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о продлении режима самоизоляции в связи с коронавирусом до 11 мая. По его словам, такое решение позволит действовать эффективно.

Французский президент отметил, что данное условие нужно для замедления распространения вируса, оно позволит найти необходимые места в реанимации, а также позволит медицинскому персоналу набраться сил, сообщает "Интерфакс". Макрон признал, что пока эпидемию в стране не удалось взять под контроль, потому они должны продолжать усилия и выполнять правила.

Глава Франции пояснил, что после 11 мая власти начнут поэтапно возвращать страну к нормальной жизни. Один из приоритетов — возобновление работы учебных заведений.

Эммануэль Макрон сообщил, что компании, которые могут работать, соблюдая санитарные правила, должны продолжать это делать. В дальнейшем будет проведена работа над оказанием дополнительной помощи бизнесу, наименее обеспеченным слоям населения. Особенно французские власти намерены помогать гостиницам, ресторанам, туристическому сектору.

Президент отметил, что границы с государствами, которые не входят в состав ЕС, останутся закрытыми до дальнейших распоряжений. Кроме того, публичные мероприятия будут запрещены как минимум до середины июля.

Общенациональный режим самоизоляции был объявлен во Франции 16 марта. Изначально рассчитывалось, что он будет действовать до 31 марта.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Франция находится на четвертом месте по количеству заболевших коронавирусом. В стране выявлено почти 138 тысяч случаев инфицирования. Почти 15 тысяч умерли.