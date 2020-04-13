 

“Хоть завтра”: “Лужники” выразили готовность принять матчи Евро-2020

13.04.2020, 21:54, Новости дня

Московский стадион "Лужники" готов принять матчи футбольного чемпионата Европы 2020 года, перенесенного на 2021 год, в случае необходимости. Об этом сообщил директор по коммуникациям спорткомплекса Артур Селищев.

"Технически "Лужники" могут провести матчи абсолютно любого уровня, включая матчи чемпионата Европы по футболу, хоть завтра, — приводит РИА Новости его слова. — Впрочем, проведение такого крупного турнира — серьезная нагрузка, требующая комплексного подхода со стороны властей города и страны".

Напомним, что всего хозяевами Евро-2020 является 12 городов из разных стран. От РФ представительство у Санкт-Петербурга. Также принимать матчи турнира доверено Амстердаму, Глазго, Баку, Будапешту, Бухаресту, Лондону, Дублину, Мюнхену, Копенгагену, Риму и Бильбао.

Впрочем, последние два засомневались в проведении матчей Евро-2020 из-за возможных финансовых трудностей, возможных из-за последствий пандемии COVID-19. Итоговое решение по городам-хозяевам турнира станет известно в конце апреля.



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