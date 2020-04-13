За хищение более 42 миллионов рублей управдому грозит до 10 лет тюрьмы

13.04.2020, 21:54, Новости дня

Прокурор Волгоградской области направил в суд дело директора двух управляющих компаний. Он обвиняется в хищении более 42 миллионов рублей. Дело раскрыли совместно сотрудники регионального управления ФСБ с коллегами из областного Главка МВД, информирует ГТРК "Волгоград-ТРВ".

Хищения вскрылись в городе Волжский — крупном промышленном центре Нижнего Поволжья. Как следует из материалов дела, 31-летний управдом присваивал себе средства, которые жители домов перечисляли поставщику электроэнергии.

Старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина сообщила: "Уголовное дело направлено Прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет".

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ГТРК "Волгоград-ТРВ"