 

Колумбийский футболист Мигель Борха обвинил наркоманов в изнасиловании его коровы

13.04.2020, 21:53, Разное

Колумбийский футболист Мигель Борха, выступающий за ФК «Атлетико Хуниор», недавно рассказал об изнасиловании его коровы злоумышленниками. 27-летний спортсмен обвиняет в содеянном наркоманов, входящих в состав местной банды, называющей себя «грозой региона».
По словам Мигеля Борха, несколько дней назад он обнаружил корову лежащей на земле. После изнасилования животное находилось в тяжёлом состоянии и ему потребовалась помощь квалифицированного ветеринара. На данный момент корова, перенёсшая сексуальное насилие, проходит процесс реабилитации.

Колумбийский футболист рассказал о содеянном неизвестными злоумышленниками представителям правоохранительных органов. Борха также поделился подозрениями, что к насилию над коровой причастны местные наркоманы. Данная версия рассматривается полицейскими, ведётся поиск подозреваемых,пишет интернет-портал New Inform.



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