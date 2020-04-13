В оперштабе Москвы назвали число пациентов с коронавирусом, проходящих лечение дома

13.04.2020, 21:30, Новости дня

В Москве более 6 тыс. человек проходят лечение от новой коронавирусной инфекции на дому, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«Сейчас лечение на дому проходят более 6 тыс. человек. При этом число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально. Если такое все же происходит, пациенты обязательно госпитализируются», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о снижении числа случаев госпитализации в тяжелой форме.

За последние сутки в России подтверждено 2 тыс. 558 случаев коронавирусной инфекции, наибольшее число заболевших в Москве – 1 тыс. 355, и в Подмосковье – 495 человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.