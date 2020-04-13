Верховный суд впервые будет проводить заседания в режиме телеконференции

13.04.2020, 21:22, Новости дня

Верховный суд США заявил в понедельник, что в связи с пандемией коронавируса судьи впервые заслушают аргументы в режиме телеконференции. В числе прочего, суд рассмотрит дела, связанные с вопросом о разглашении налоговых деклараций и финансовых документов президента Дональда Трампа.

В следующем месяце суд рассмотрит 10 дел в удаленном режиме в связи с рекомендациями в сфере общественного здравоохранения на фоне пандемии, сообщила официальный представитель Верховного суда Кэти Эрберг.

Исторически Верховный суд редко прибегает к новым технологиям. Так, аргументы сторон до сих пор не записываются на видео. Аудиозаписи ранее не транслировали в режиме реального времени. Теперь же, по словам Эрберг, ожидается, что представители СМИ смогут послушать, что происходит на заседании.

Заседания состоятся 4, 5, 6, 11, 12 и 13 мая. Точные даты рассмотрения конкретных дел не уточняются.

Суд должен был рассмотреть три дела о передаче финансовых документах Трампа комитетам Палаты представителей и нью-йоркской прокуратуре еще 31 марта, однако заседание было отложено в связи с коронавирусом.

Верховный суд также рассмотрит дело, связанное с работой коллегии выборщиков, и два дела, связанные с учителями католических школ в Калифорнии и вопросом о том, в какой степени религиозные организации защищены от исков со стороны сотрудников.

Еще одно дело связано с попыткой администрации Трампа предоставить исключения из правил Законопроекта о доступном здравоохранении на основе религиозных убеждений: речь идет о том, что предоставляемая сотрудникам страховка покрывает противозачаточные средства.

Обычно судьи выносят решения к концу июня, перед уходом на летние каникулы, однако в этом случае дата может сдвинуться из-за организационных сложностей, связанных с коронавирусом. Однако предполагается, что рассмотрение дел будет завершено к президентским выборам, намеченным на 3 ноября.

Коронавирус представляет особую угрозу для пожилых людей, в особенности с сопутствующими заболеваниями. Трое из девяти судей Верховного суда старше 70 лет: Рут Бейдер Гинсбург 87 лет, Стивену Брейеру – 81, а Кларенсу Томасу – 71. Гинсбург в последние годы столкнулась с несколькими заболеваниями, в том числе – ракомподжелудочной железы и легких.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в Сенате Митч Макконнелл пока отказываются разрешить удаленное голосование в Конгрессе в связи с коронавирусом, хотя к этому призывают представители обеих партий. Конгресс находится на каникулах, по меньшей мере, до 20 апреля, а некоторые законодатели полагают, что каникулы продлятся дольше.