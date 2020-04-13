Президент Путин признал, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшилась

13.04.2020, 21:21, Новости дня

Ситуация с коронавирусом в стране ухудшилась, признал российский президент Владимир Путин. Об этом он, как сообщают СМИ, заявил в понедельник, 13 апреля, на прошедшем в формате видеоконференции совещании о санитарно-эпидемиологическом положении в РФ.

«Обстановка с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, болезнь у пациентов становится тяжелой, – сказал Путин. – Ближайшие недели во многом станут определяющими».

Президент также попросил докладывать об изменении обстановки «ежесуточно» и констатировал, что пик эпидемии в России не пройден.

Кроме того, глава государства предупредил, что региональных начальников, ждут самые серьезные наказания в случае проволочек: «…если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность. И со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера».

В России эпидемия продолжает идти по восходящей. К понедельнику зафиксировано18328 заболевших COVID-19 (с рекордным числом новых выявленных случаев – 2558). Москва по-прежнему в анти-лидерах: 11513 (+1355 за сутки). Всего по стране 148 летальных исходов, в столице – 82. В среднем ежедневный прирост числа инфицированных в последнее время составляет 25-30%.

В выходные в Москве у больниц наблюдались очереди из десятков машин «Скорой помощи», пациенты часами жду приема, палаты перегружены.

За уик-энд по всей стране резко возросло количество штрафов, выписанных нарушителям режима самоизоляции. Контроль за перемещением граждан регулярно усиливается. В столице с понедельника апробирована услуга оформления цифровых пропусков для автовладельцев. С 15 апреля передвижение по Москве без таких пропусков на личном, служебном и общественном транспорте также будет караться штрафами.

Все это проходит на фоне усиления социальной напряженности в стране. СМИ сообщают об участившихся случаях нападений и краж, в МВД подобную информацию опровергают.

Одновременно правозащитники требуют от властей незамедлительного расследования всех обстоятельств, приведших к бунту заключенных в исправительной колонии в Ангарске Иркутской области. Директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова также направила по этому поводу обращение в ООН. В результате произошедшего накануне бунта погиб по крайней мере один человек, большое количество заключенных были избиты, а многие их них в знак протеста сами нанесли себе увечья.

Ранее международные организации, включая ВОЗ и ООН, рекомендовали правительствам в условиях пандемии выпустить на свободу часть заключенных или временно заменить им меру пресечения. В ряде стран так и поступили, но не в России.

Как заметил в интервью Русской службе «Голоса Америки» сопредседатель Московской бунтом в Хельсинской Группы (МХГ), учредитель Сахаровского центра Вячеслав Бахмин, даже во время общей беды рассчитывать на то, что характер нынешнего режима изменится к лучшему, не приходится. По его словам, режим за долгие годы укрепился в своей идеологии и своем понимании приоритетов: «Во время Второй мировой войны вся страна была настроена против единого врага – фашистской Германии, но сталинский режим все равно сохранял присущую ему репрессивную сущность. То же самое продолжилось после войны, в пору голода и разрухи».

По мнению ряда как российских, так и зарубежных экспертов Москва в своих попытках преодолеть распространение коронавируса сделала явный акцент на запретительных мерах, а не конкретной материальной помощи гражданам и бизнесу, что резко контрастирует с практикой на Западе.

Вячеслав Бахмин считает, что власти действуют на этом фронте очень неумело и плохо, «по привычке полагая, что деньги им самим пригодятся, а бизнес как-нибудь справится»: «То же относится и к некоммерческому сектору. На самом деле власть ценит только саму себя и свои силовые структуры. Именно поэтому она озабочена сохранением финансовых резервы, которые нужны власти для иных целей».

Это кажется серьезной ошибкой, а с другой стороны, наилучшим образом характеризует природу действующей власти, резюмировал сопредседатель МХГ.

В свою очередь, социолог и публицист, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко убежден, что меры, которые принимает «Путин и его команда», преимущественно направлены на подавление населения.

«Это и тотальный контроль за перемещением граждан – своеобразный цифровой концлагерь в Москве, и несоизмеримые с размерами пенсий и зарплат штрафы, – перечисляет он в комментарии «Голосу Америки». – Словом, насилие используется как основной инструмент. Хотя на самом деле, конечно, главный вопрос сегодня – каким образом государство поможет гражданам попросту не умереть с голода? У значительной части населения запасы продовольствия, как и денег, подходят к концу».

В этом плане время, конечно, упущено, констатировал журналист. Потому что в тех странах, где думают о своих гражданах, их уже давно поддержали материально, пояснил он.

Вместе с тем Вячеслав Бахмин и Игорь Яковенко сошлись на том, что политика Кремля в контексте борьбы с коронавирусом может привести к заметному падению рейтинга власти в целом и лично президента Путина.