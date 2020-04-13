 

В Москве у пенсионера похитили более 1 миллиона рублей

13.04.2020, 21:20, Разное

В Москве пенсионер стал жертвой мошенников. У пожилого мужчины похитили 1 миллион 213 тысяч рублей. Потерпевший написал заявление в полицию.

По предварительной версии, 9 апреля ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Злоумышленник уговорил пенсионера скачать на мобильный телефон приложение, которое поможет сохранить деньги на банковском счете. После этого мошенник воспользовался удаленным доступом и похитил крупную сумму, сообщает “Вечерняя Москва”.



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