В Москве у пенсионера похитили более 1 миллиона рублей
13.04.2020, 21:20, Разное
В Москве пенсионер стал жертвой мошенников. У пожилого мужчины похитили 1 миллион 213 тысяч рублей. Потерпевший написал заявление в полицию.
По предварительной версии, 9 апреля ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Злоумышленник уговорил пенсионера скачать на мобильный телефон приложение, которое поможет сохранить деньги на банковском счете. После этого мошенник воспользовался удаленным доступом и похитил крупную сумму, сообщает “Вечерняя Москва”.
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