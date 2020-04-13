 

Эксперт: В борьбе с коронавирусом власть действует на опережение

13.04.2020, 21:16, Новости дня

Россия не прошла пик распространения коронавируса, но благодаря вовремя принятым мерам и возможностью изучить зарубежные сценарии распространения вируса, у нас есть все необходимое, чтобы скорее пройти этот пик. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев, комментируя заявления президента на совещании по борьбе с коронавирусом.

«Первое, что следует отметить по итогам совещания с участием президента Владимира Путина – власть действует на опережение. Поскольку по проникновению коронавируса мы отстаем от западной  Европы, то можем учесть европейский сценарий. Мы должны смотреть, как у них идет распространение болезни, и не повторять ошибок», – отметил руководитель агентства Bakster Group Дмитрий Гусев.

В понедельник на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке президент констатировал, что ближайшие недели станут определяющими в борьбе с распространением коронавируса в нашей стране. Путин, в частности, предложил сформировать единый федеральный резерв средств индивидуальной защиты медработников, и допустил использование ресурсов Минобороны для борьбы с коронавирусом.

«Важно, что у нас ограничительные меры были введены заранее, раньше, чем во многих других странах», – отметил Гусев. Он подчеркнул: благодаря принятым мерам, РФ успела мобилизовать свою систему здравоохранения. «Хотя пик распространения COVID-19 еще не прошел – и на это обратил внимание президент, – у нас есть все необходимое, чтобы побыстрее пройти этот пик», – заметил собеседник.

Если российская медицина может использовать зарубежный опыт, то российские регионы получили возможность ознакомиться с опытом Москвы, заметил Гусев. Он пояснил: столица первой столкнулась с коронавирусом и уже вышла на плоский график распространения инфекции, если сравнивать с темпами прироста в регионах. «Учитывая опыт Москвы, специалисты теперь успеют продумать, какие меры надо принимать в каждой из областей или республик», – указал эксперт.

«Важно то, что президент обратил внимание региональных руководителей – все недоработки по коронавирусу будут расценены как преступная халатность, – добавил Гусев. – Есть какие-то сбои. Врачам где-то не хватает средств защиты и это, конечно, на власть накладывает дополнительную ответственность. Созданный федеральный резерв для защиты медработников поможет решить эту проблему на местах».

Добавим, что президент на совещании попросил специалистов на местах, губернаторов, медиков и глав предприятий самым серьезным образом относиться ко всем требованиям региональных главных санитарных врачей. Путин также поручил четко выполнять план наращивания  производства медпрепаратов для борьбы с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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