 

Лоза осудил начавшую «торговать лицом» Любовь Успенскую

13.04.2020, 21:16, Новости дня

Артисты сейчас не зарабатывают из-за запрета на массовые мероприятия, но обычно у них есть деньги, чтобы переждать сложные времена и не «торговать лицом» как певица Любовь Успенская, сообщил газете ВЗГЛЯД российский музыкант Юрий Лоза.

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в РФ отменены все массовые мероприятия. В связи с этим звезды не могут давать концерты, поэтому начали искать новые пути для заработка. Успенская, например, решила продавать видеопоздравления, за что ее осудили многие поклонники.

«Я не знаю, насколько у Успенской тяжелая ситуация, но все-таки артисты достаточно прилично зарабатывали, так что должны же быть хоть какие-то загашники небольшие в банке, например, или на книжке. Где-то обычно есть немного денег, чтобы переждать. Чтобы в такое время, как сейчас, не торговать лицом и свадебным генералом не становиться», – говорит Лоза.

Он рассказывает, что предложение продавать видеооткрытки в интернете поступало многим российским звездам, в том числе и лично ему. Певец подчеркнул, что отказался от подобного заработка, так как не готов «изображать счастье» и поздравлять людей, которых не знает лично.

«Сейчас страдают не только все артисты, но и коллектив, сопутствующий народ, с которым они работают – все понесли какие-то убытки. Можно сказать, что пострадал весь шоу-бизнес. Но точно определить насколько – сложно, потому что у каждого свой заработок. Но продавать видеооткрытки – это вряд ли заработок от безысходности. Просто кто-то может это делать, а кто-то нет», – объясняет Лоза.

Некоторые звезды российского шоу-бизнеса в связи с эпидемией коронавируса решили на время найти иной заработок, например, певица Кети Топурия и группа Little Big начали продажу тканевых многоразовых масок, а жена рэпера Тимати Анастасия Решетова продает в своем салоне красоты антисептический гель для рук.



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