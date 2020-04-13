Личное: Он просто штурман

13.04.2020, 21:12, Разное

В прошлом письме были фантазии Выскочки, а в этом письме – ложь Попрошайки.

Все ведущие баги по-разному склоняют человека ко лжи.

Штурманы как бы и не врут, просто в упор не замечают, что вместо “мы” – это их Я, их желание, их инициатива, а второй сначала кисло соглашается, потом вяло сопротивляется, а потом просто сбегает в окно. Штурман не врет, просто видит вместо реальности свои проекции.

Выскочки врут как заводные, а где не врут, преувеличивают в несколько раз.

Попрошайки пишут правду, но очень избирательно и со своими интерпертациями. Настолько избирательно и с такими интерпретациями, что получается хуже, чем вранье.

Давайте посмотрим, как это выглядит у Попрошаек.

miyakiomma

Добрый день, уважаемая evo-lutio!

(Уважаемая, но вместо имени – адрес)

Понимаю, что Вы не скорая психологическая помощь, но очень надеюсь на Ваш разбор.

Мы с мужем живем вместе 8 лет, в браке 5, у нас годовалый малыш. За это время были несколько раз крупные ссоры, но либо я уговаривала его, и он оттаивал, либо менялась ситуация на менее стрессовую или что-то щелкало в его голове и он решал простить.

По сути, ссоры происходили всегда похожим образом – стрессовая ситуация, я веду себя в ней не так, как следовало бы (говорю что-то, что его задевает, не выполняю обещание, опаздываю, иным образом разочаровываю его и не соответствую ожиданиям), он взрывается, говорит, что я ему ненавистна, не разговаривает, игнорирует меня, уходит, потом внезапно переключается и у нас продолжаются теплые и любящие отношения.

Я всегда, наверное, сводила это к его несчастному детству (у него отец-деспот, мать, которая отказалась от него, и четыре жены отца, которые не смогли с ним ужиться), а не к своим проблемам. Понимаю теперь, что нарушала его границы, а он защищался, как умел.

(Основная задача любой Попрошайки в письме – описать монстра. Так она надеется выцыганить чего-нибудь себе на бедность. Попрошайка – самый неблагодарный баг, они все время используют партнеров и все присваивают себе. И не признают никаких косяков, чтобы выглядеть невинными и поруганными)

Мне кажется, серьезные проблемы начались, когда я была беременна. Я была зациклена на ребенке (наш первый сын умер при родах, и я немного поехала крышей на теме детей) и, наверное, перестала поддерживать мужа как раньше.

(Признает свою вину Попрошайка примерно вот так. Еле ползала и поэтому не могла тащить его на себе. То есть они как бы каются, но всем должно быть понятно, что их монстр охренел)

К тому моменту мы переехали в другую страну, были проблемы с постоянной визой, и муж начал обвинять меня в том, что я недостаточно старалась найти местную работу, гарантирующую визу. Я правда не старалась из-за страха и апатии после потери ребенка, а продолжала свою старую работу, но оправдывала себя тем, что она доходная и позволяет мне содержать нас и оплачивать учебу мужа (он два года переучивался в местном универе).

(Здесь и дальше она будет описывать, что содержала мужа она. Но у мужа всегда были сбережения, доход и, наверное, помощь его семьи. А ее материальный вклад был всегда куда меньше. Видите, почему это понятно?)

Визу в конце концов мы получили на его имя, но по сути подготовила ее я без помощи агентов и т. д., но муж постоянно винил меня в том, что я могла бы и раньше постараться и все сделать, что он во мне разочарован, что я его не поддерживаю и т. д.

(Визу получил он, но опять за ее счет. Все заслуги мужа она приписывает к себе. Как маленький злобный Цахес)

Я надеялась, что рождение ребенка поможет нам переключиться, но не тут-то было. Я очень неловко ухаживала за ребенком по началу, мужа это бесило (он медик и гораздо лучше может ухаживать), он часто кричал на меня, что я не так прикладываю ребенка, не так вытираю ему попу, не так ношу его и т. д. При этом отказывался помогать, потому что я должна была сама научиться, как в армии.

(Он отказывался помогать, но откуда-то она в курсе, что он все умеет. Откуда?)

Плюс ребенок очень плохо спал, постоянно был на руках ночью, а я вышла на работу через неделю после родов, так что днем тоже не могла отдохнуть.

(Может быть она и занималась работой дома, немного, но описывает так, будто ходила на работу на целый день, а муж не помогал. С кем же оставался ребенок? На попечении духа Святого?)

В общем из легкой и радостной я превратилась в ручей слез, муж злился на это, потому что, по его мнению, я просто могла переключиться на другое и принять нехватку сна и времени. Вдобавок начались объективные проблемы – у мужа нашли неизлечимое заболевание, из-за которого он не может больше серьезно заниматься спортом (а он спортивный маньяк), его отец серьезно заболел, а мы не могли его финансово поддержать.

(Здесь у нее все в кучу, даже разгребать лень. Но хотя муж заболел и его отец заболел, все равно бедняжка – она)

В какой-то момент у мужа родилась мечта о финансовой независимости, он стал экономить каждую копейку, заниматься акциями, искать недвижимость и т. д., а я… а я инфантильно согласилась на это, но по факту не поддерживала. Например, тянула с поиском информации, которую он просил, не думала глубоко на эту тему, просто хотела купить поскорее любую квартиру, чтобы устроиться и пустить корни.

(Он стал мечтать о финансовой независимости от кого? От своих родителей? По ее рассказу его содержала она. Но теперь он вместе с ней мечтает о финансовой независимости от кого-то. В общем, муж всегда пытался обеспечить семью и теперь придумал финансовый план. Она согласилась участвовать, но стала его подводить. Попрошайки всегда наобещают чего-нибудь от испуга, а потом не выполняют обещаний)

В результате он стал раздражаться почти на все, что я делаю, на все мои идеи, мысли. Чтобы меня стимулировать и обучить, он поручил мне заниматься акциями, я по этому поводу страшно стрессовала, но особо не думала головой, читала книги, но тянула с покупкой-продажей и т.

д.

К слову, это происходило на фоне того, что я только что поступила в докторантуру по специальности, о которой мечтала три года, так что приоритеты у меня были совсем другие и мозг думал совсем у другом.

(Оказывается есть у нее и время и силы, все не так страшно)

В один непрекрасный момент это мужа вывело из себя, он ушел в никуда со словами “расти сына сама”. Потом вернулся и предложил поговорить о разводе, но я вымолила у него дать мне шанс, что буду серьезно заниматься деньгами.

В общем, с того момента вся ответственность перешла на меня, и тут рынок рухнул. Я сделала кучу ошибок, потеряла деньги, просыпалась в буквальном смысле в холодном поту, постоянно тряслась от страха, что вот позвонит муж и будет кричать на меня за то, что я пропустила какую-то очередную возможность.

(Если Попрошайка потеряла общие деньги, то виноват кризис и ее нужно пожалеть, потому что она тряслась. Тряска все компенсирует)

Как только мне казалось, что я что-то начинаю понимать, он рушил это в два счета критическим вопросом.

(Она бы во всем разобралась, но он рушил ее понимание критическими вопросами)

Крики и ругательства стали нормой. В итоге через два месяца взаимных мучений я в очередной раз не смогла аргументировать свои действия, и он взорвался. Спустя несколько дней криков и разговоров о том, какое я тупое ничтожество, он впал в депрессию, говорит, что я сломала ему жизнь, что из-за меня у него были иллюзии, которые я же и разрушила, что смысла нет теперь, потому что я его предала и не уважаю его мечты, что у меня был шанс поддержать, а я палец о палец не ударила, просто металась безумно, когда могла просто слушать его внимательно и делать, как он говорит.

(Автор, нет человека, которого вы способны не довести. Не удивляюсь, если муж заболел из-за вас)

Попросил осободить его от этой муки, но когда я предложила нам с сыном уйти, чтобы был шанс успокоиться и подумать, обвинил меня в том, что я снова бегу от ответственности, что я просто хочу жить, как мне удобно и выгодно, а не ради него и семьи, что из такой простой вещи, как построение общего будущего, я раскатала истерику, которая всех угробила. После этого перестал со мной разговаривать полностью и лежит в апатии.

Меня штормит и метает от полного принятия – да, я виновата в этой ситуации и хочу взять на себя ответственность за нее (но как?) – до полного отрицания (он просто штурман, который меня не любит и я его просто раздражаю).

Пожалуйста, помогите найти истину 🙂

(Она еще смайличек поставила после шутки про истину. Можно представить, как она хитро улыбается. А ее бедный муж – в депрессии, потому что связался черти с кем и завел общего ребенка)

Спасибо Вам большое!