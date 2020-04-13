Музыкальный телефон Nokia 5310 вскоре поступит в продажу в Китае

13.04.2020, 21:09, Разное

Музыкальный телефон Nokia 5310 готовится к началу продаж в Китае. Устройство будет доступно к покупке с 21 апреля.

HMD Global анонсировала новые устройства, среди которых присутствует Nokia 5310, ставший ремейком классического одноименного телефона XpressMusic, при разработке которого упор делался на его мелодичность. Сейчас гаджет стал доступен для заблаговременного заказа в Китае, приобрести его можно за 56 долларов, начиная с 21 апреля. В РФ его ожидают во второй половине 2020 года, но предзаказать устройство можно уже сейчас за 3990 рублей.

Nokia 5310 имеет вес 88,2 г, есть две SIM-карты, поддерживающие сеть 2G. Оснастили модель дисплеем 2,4 дюйма с разрешением 240 на 320 пикселей. Кнопки, чтобы регулировать музыку, расположили сбоку. У телефона есть 2 фронтальных динамика, разъем 3,5 мм, радио и слот для карты памяти microSD.

Сзади присутствует VGA-камера со светодиодной вспышкой, емкость аккумуляторной батареи составляет 1200 мАч, при необходимости ее можно извлечь из устройства. Она рассчитана на 20 часов работы в режиме ожидания и 7,5 часов — общения.