 

МВД предупредило об СМС-мошенничестве с оплатой штрафа за нарушение самоизоляции

13.04.2020, 21:08, Новости дня

В столице активизировались СМС-мошенники, которые требуют оплатить штрафы за якобы нарушение режима самоизоляции в связи с коронавирусом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что жителям Москвы стали поступать СМС- уведомления с требованиями оплатить штрафы за якобы выявленные факты нарушения режима самоизоляции, а также с предложениями оформить за деньги цифровые пропуска для передвижения по Москве. Помните, данные сообщения не соответствуют действительности», – сообщили в полиции ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как получить цифровой пропуск в Москве. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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