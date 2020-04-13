МВД предупредило об СМС-мошенничестве с оплатой штрафа за нарушение самоизоляции

13.04.2020, 21:08, Новости дня

В столице активизировались СМС-мошенники, которые требуют оплатить штрафы за якобы нарушение режима самоизоляции в связи с коронавирусом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что жителям Москвы стали поступать СМС- уведомления с требованиями оплатить штрафы за якобы выявленные факты нарушения режима самоизоляции, а также с предложениями оформить за деньги цифровые пропуска для передвижения по Москве. Помните, данные сообщения не соответствуют действительности», – сообщили в полиции ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как получить цифровой пропуск в Москве.

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