 

Черноморский флот взял на сопровождение эсминец ВМС США

13.04.2020, 21:08, Новости дня

Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в акваторию Черного моря эсминец USS Porter ВМС США, за кораблем следят, сообщил национальный центр управления обороной России.

«Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в 18 часов 30 минут 13 апреля 2020 года в акваторию Черного моря эсминец УРО «Портер» ВМС США. Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями корабля ВМС США», – передает ТАСС сообщение Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США USS Porter начал переход из Средиземного моря в Черное. В Черноморском регионе он будет работать с партнерами «над обеспечением безопасности на море».

Американские военные корабли периодически заходят в Черное море. В ноябре 2019 года этот же эсминец вошел в южную часть акватории Черного моря и был взят на сопровождение силами Черноморского флота. Его сопровождали фрегат ВМФ РФ «Адмирал Эссен» и малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».



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