Мнение: “Бегают огромные крысы”. Что шокировало россиянок в США

13.04.2020, 21:03, Разное

Виктория и Дарья – студентки. Год назад они вернулись из США, где работали спасательницами… Не Малибу, но тоже было, что рассказать в интервью ru_open: о культурном шоке и необычных ситуациях.

Дарья: Мы работали спасательницами. По 11 часов в бассейнах. Следили за тем, чтобы соблюдались правила бассейна, и за детьми, чтобы они не утонули.

Виктория: Большую часть времени мы провели в Остине (столица штата Техас), после этого съездили в Майями, Лос-Анджелес и в Нью-Йорк.

КРАСИВАЯ КАРТИНКА

Виктория: Очень похожа на ту, что показывают в фильмах. Картинка очень часто совпадает с реальностью. Действительно там желтые автобусы возят детей в школу, Макдональдсы везде. Картинка такая же яркая, как и в фильмах.

Дарья: Как в фильмах, все было красивым и стильным. В Лос-Анджелесе и Майями много красивых мест, богатые дома, все очень роскошное. Много красивых девушек. А Техас больше похож на деревню, но в такой деревне я бы жила. Техас очень спокойный, красивый, размеренный, подходит для семейной жизни.

Виктория: Нью-Йорк – огромный муравейник, с неимоверным количеством спешащих людей.

КУЛЬТУРНЫЙ ШОК

Дарья: Меня поразил мусор. У нас в России нет такого, что ты выходишь, и валяются мешки мусора, а в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе очень грязно.

Виктория: А еще мы знали, что американцы любят жаловаться и стучать, но когда они начали стучать на нас, когда мы работали спасательницами, и звонить менеджеру по любому поводу – это был шок. Люди там очень любят доносить на других. Даже если посетителю покажется, что ты как-то не так на него посмотрел, то он тут же звонит менеджеру и говорит, что его работник некомпетентен.

ЗА КАДРОМ

Дарья: Бедность остается за кадром. Там очень много бедных людей. У нас невыгодно быть бомжом, а в США выплачивают пособие по безработице.

Виктория: Психически больные. Особенно много встретили таких людей в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Мы ехали в метро, и сзади меня неожиданно появился чернокожий парень и матерился на английском, отломал кусок сидения и бросил рядом со мной. Мы просто выбежали из метро, было очень страшно.

Дарья: А когда мы ехали из Санта-Моники, у мужчины наполовину были спущены штаны, и никого это не заботило. Или мужчина в автобусе, который крестился майонезом, он доставал из пакета продукты, целовал их и крестился. Там на таких людей никто не обращает внимания. У нас в России все-таки есть правила поведения в обществе, ты должен быть нормально одет, не орать в общественных местах. В США же в метро курят травку. Никто ни за чем не следит.

Виктория: В Лос-Анджелесе был парень с маской на лице, со спущенными штанами, и он подходил к людям, что-то кричал и домогался до них. Но охрану это не волновало.

СТЕРЕОТИПНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Дарья: У многих россиян складывается ошибочное мнение об американцах. Я общалась со многими американцами от 20ти до 60ти лет, и их кругозор гораздо шире, чем многие думают. Один из мужчин даже сказал, что он не считает США и Россию врагами, наоборот, он думает, что мы друзья. Все дело только в политике.

Большинство молодежи считало крутым, что мы приехали из России. Все просили рассказать, как мы тут живем, спрашивали, есть ли у нас Макдональдс и KFC, и удивлялись, когда мы говорили, что есть.

Как-то раз зашла речь про письменность, и американцы были очень удивлены, узнав, что у нас есть свой алфавит, они думали, что мы пишем на латинице.

УДИВИЛО

Виктория: Удивил уровень жизни, люди там живут, а не выживают. Люди счастливы, радуются каждому дню и много улыбаются.

Дарья: Первое время, когда мы приехали, я тоже ходила и постоянно улыбалась.

БЫТОВЫЕ ОТЛИЧИЯ

Виктория: Они не пользуются чайниками, и чай в магазинах очень сложно найти. Им почему-то проще вскипятить воду в кастрюле.

Дарья: Вывоз мусора! Есть определенный день, когда вывозят мусор. Мусор должен быть упакован определенным образом.

Виктория: Вывозят мусор по четвергам и воскресеньям. Нас жило 6 девочек в апартаментах и накапливалось по 10 мешков мусора.

РАЗДРАЖАЛО

Дарья: Полиция, малейший звук после 11, и они тут как тут.

МЕТРО

Виктория: Это ужас, когда мы вернулись домой, мы были счастливы чистым поездам и вестибюлям. Там по метро бегают огромные трехметровые крысы. В Нью-Йорке в метро как будто нет воздуха, там безумно жарко, а в поездах еще хуже. В Остине общественный транспорт вообще не развит.

Дарья: Машины для американцев – не роскошь. У семьи обычно по две-три машины, причем высокого класса. 10 000$ стоит машина BMW3. Американцы очень ленивые, им хочется, чтобы все падало с неба.

КУХНЯ

Дарья: Еда там жирная!

Виктория: Сначала мы ели полуфабрикаты.

Дарья: Мы покупали замороженные бургеры, размораживали и ели.

Виктория: Там это все действительно вкусно!

Дарья: Когда мы зашли в гипермаркет с едой, мы даже не знали в какую сторону пойти и что нам брать. Я в жизни не видела такого огромного ассортимента.

Виктория: Зато там мало морепродуктов.

Дарья: И на продуктах нет срока годности, они вечные. У нас молоко хранилось месяц.

ОЖИРЕНИЕ

Виктория: В Техасе особенно много толстых людей. И они не делают ничего, чтобы это исправить. Они любят себя такими, какие они есть. Даже в магазине они ездят на тележке для толстяков.

Дарья: Все американские мужчины говорят, что им не хватает красивых девушек!

МЕДИЦИНА

Дарья: Для приезжего человека (не гражданина США) есть проблема с больничными – лучше сразу умереть, чем болеть. Доктора там бешено дорогие. С медициной в Америке все очень плохо.

Виктория: Спустя три дня после приезда, мы поехали с ребятами гулять и, когда я выходила из машины, случайно прищемила палец дверью машины. Палец почернел, я не спала полночи, чувствовала адскую боль. Я звонила другу и просила отвезти в больницу, но он сказал, что только за осмотр мне придется отдать 100$.

АМЕРИКАНСКИЙ ПАТРИОТИЗМ

Дарья: В Америке даже на самой задрипанной заправке будет висеть флаг США.

Виктория: Когда мы ехали в Санта-Монику, мы проезжали стройку, и на строительном крану развивался огромный американский флаг.

Дарья: Взрослые больше с фанатизмом относятся, а молодежь просто очень любят свою страну, патриоты.

Виктория: Они и правда считают, что Америка победила во Второй мировой войне.

Дарья: Для них Америка впереди всей планеты.

СТОИЛО БЫ ПЕРЕНЯТЬ У РОССИИ

Виктория: Им не хватает своей культуры, у них все как-то заимствовано. Не хватает чего-то красивого, чем стоило бы восхищаться.

Дарья: Даже сами американцы признают, что история и культура в России интереснее.