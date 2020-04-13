Автомобили Subaru подорожали в России

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13.04.2020, 20:55, Новости дня

Японская компания Subaru увеличила стоимость некоторых автомобилей на российском рынке.

Для местного рынка в продаже доступны шесть моделей, тогда как теперь удорожание коснулось четырех автомобилей в разных версиях. Известно, что старый прайс сохранился лишь в отношении моделей WRX и WRX ST. Кроме того, повышение цен имеет прямое отношение только к тем автомобилям, которые выпущены в прошлом году.

В базовой комплектации кроссовер Forester теперь продается за 2,15 миллиона рублей. В топовой версии цена автомобиля достигла 2,76 миллиона рублей. Популярный седан Legacy теперь продается от 2,35 миллиона рублей. Что касается универсала Legacy, то за него придется заплатить от 2,79 миллиона рублей.



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