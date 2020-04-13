В Москве в марте выросли продажи автомобилей BMW

13.04.2020, 20:55, Новости дня

Баварская автомобильная компания BMW увеличила стоимость своих автомобилей на российском рынке.

Всего за первый квартал 2020 года увеличилось количество продаж до 10,8 тысяч экземпляров, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, самым продаваемым на российском рынке остается кроссовер BMW Х5, который продали в количестве более 2 тысяч машин. Этот результат на 40% больше, чем годом раньше.

Вторую строчку в рейтинге занял флагманский кроссовер Х7 с результатом более 1,6 тысяч машин. Напомним, выход модели в РФ состоялся чуть менее одного года назад. На третьем месте остается компактная модель Х3, которую приобрели более полутора тысяч клиентов.