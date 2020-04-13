Органика против люкса: ЗОЖ-гуру о недостатках и преимуществах косметических средств

13.04.2020, 20:54, Разное

Наверное, как и все женщины, я питаю слабость к косметике люксовых брендов. Еще бы: красивые баночки, которые так здорово смотрятся на туалетном столике, приятный аромат парфюмерных отдушек и доверие к громкому имени – все это очень располагает к себе. Но так ли эффективны средства класса “люкс”? Может, лучше предпочесть органику? Уверена, эти вопросы мучают многих женщин. Ведь, с одной стороны, важно быть ближе к природе и получать от нее свои benefits, а с другой – прогресс не стоит на месте и хочется отхватить свой кусочек этого пирога. Давайте для начала разберемся с терминологией. Какая косметика считается органической?

Елена ШифринаОрганика

Чтобы называться таковой, бренд должен обладать сертификатом организации (их несколько – COSMOS, ICEA, Ecocert), которые оценивают органичность продукта по нескольким пунктам: ингредиенты для косметики, условия выращивания сырья, натуральность составов. Но тут возникает путаница: да, есть организации, занимающиеся сертификацией натуральной продукции, но при этом каждая из них работает по своим стандартам и вкладывает разные критерии в определение натуральности. Чтобы разобраться во всем этом, в Германии придумали принцип светофора:

Красный свет – это обычная косметика, включающая в себя ингредиенты, не запрещенные законодательством страны производителя. Это не всегда дешевая или некачественная косметика, сюда же можно отнести бренды из люксового сегмента, использующие в производстве по большей части синтетические компоненты.

Желтый свет – псевдоорганическая косметика, которая содержит в своем составе большое количество компонентов растительного происхождения, но также использует и синтетику. Как пример – большая часть масс-маркета с пометкой “органик”.

Зеленый свет – полностью натуральная косметика, не содержащая в составе потенциально вредных и опасных ингредиентов синтетического происхождения. Одно из требований – присутствие в составе не менее 80% органических растительных компонентов. Такие средства зачастую стоят недешево.

Из плюсов – бережный уход и деликатное решение проблем кожи.

Минусы:

Органическая косметика – зачастую просто маркетинговый ход косметических компаний.

У натуральной косметики слабые антивозрастные средства.

Органическая косметика содержит много потенциально аллергенных компонентов, а потому подходит не всем.

Тяжелый люкс

В чем плюсы люксовых beauty-средств и зачем тратить на них кучу денег? Предполагается, что производители косметики премиум-класса используют в производстве компоненты более высокого качества, дорогие и безопасные консерванты, а также больше вкладываются в разработки. История зарождения сегмента “люкс” в косметике имеет несколько версий. По одной – все началось со знаменитой красной помады от Chanel, которую Коко Шанель создала во время своих визитов в Голливуд. По другой – в 1956 году, когда Эсте Лаудер выпустила крем Re-Nutriv, который стоил беспрецедентные по тем временам $115. Затем появился крем La Mer за $230, который также пользовался успехом у сливок общества. А в 1987 году марка La Prairie выпустила крем Skin Caviar с экстрактом черной икры. Производители быстро поняли, что люди готовы платить больше за косметику сегмента “Люкс” – по многим причинам. Одним хотелось таким образом приблизиться к легенде, ведь даже если вы не можете позволить себе туфли или сумочку от Dior, крем кажется более доступным элементом роскоши. Другие считают, что высокая цена гарантирует эффективность и качество. Так ли это на самом деле?

Как человек, не раз бывавший на производстве косметических продуктов, могу вас заверить, что не все кремы разливаются “из одного котла”, как считают сторонники теории заговора. Поскольку у меня есть собственная компания по производству продуктов питания BioFoodLab, я понимаю, что высокая стоимость средств обусловлена не только качеством ингредиентов, но и уникальными формулами, и дорогим оборудованием, и особенностями производства. Например, секретный компонент крема La Mer (эликсир Miracle Broth) получают путем биоферментации морских водорослей. Процесс осуществляется вручную в специальных агрегатах под световое и даже музыкальное сопровождение! Неудивительно, что килограмм состава оценивается в 100 тысяч долларов.

В таком случае, существуют ли минусы у люксовых средств? Безусловно. В 90% косметики класса “люкс” содержатся продукты нефтепроизводства – силиконы, которые не дают коже дышать. Они создают на лице пленку, которая заполняет мелкие морщины и выравнивает кожу, создавая эффект мягкости и гладкости. Этот “вау-эффект” мгновенный и длится до тех пор, пока вы не смоете средство. При этом возникает так называемый “парниковый эффект” – естественные испарения влаги и выделения кожного жира заперты под слоем силиконов и не могут до конца выйти наружу. Результат длительного воздействия таких средств – кожа “задыхается”, становится дряблой, безжизненной и требует очередную порцию силиконов. А если ваша кожа склонна к жирности, то результат будет мгновенным: забитые поры и воспаления.

Резюме:

Специалисты считают, что органическая косметика хорошо подходит женщинам примерно до 35 лет с нормальной/комбинированной кожей без особых проблем. С возрастом, как ни крути, придется обратить внимание на “химическую” косметику, в состав которой входят мощные компоненты для увядающей кожи.

Личный опыт:

У меня довольно чувствительная кожа, поэтому мой опыт использования полностью органической косметики был не слишком удачным и закончился раздражением. Но я нашла выход и выбрала золотую середину! В последнее время часто пользуюсь косметикой австралийского бренда Aesop. Она не считается полностью органической, но содержит минимальное количество консервантов и ненатуральных ингредиентов, а также требует “бережного” хранения – в холодильнике. Мой фаворит – крем с экстрактом мандарина Mandarin Facial Hydrating Cream.

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