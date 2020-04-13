 

Компания Subaru подняла цены на свои авто в России

13.04.2020, 20:53, Разное

В марте японский производитель автомобилей Subaru Corporation на 80 000 рублей поднял цены на 4 из 6 реализуемых на территории РФ моделей. Речь идёт о седане Legacy и кроссоверах Outback, Forester, XV. Не изменилась стоимость спортивных машин WRX и WRX STI.
Такие вывод сделали сотрудники интернет-портала «Цена авто», проведя очередной мониторинг отечественного рынка. Удорожание затронуло лишь машины Subaru, выпущенные в 2019-м. Те же средства передвижения, которые сойдут с конвейера в этом году, компания будет реализовывать по установленным ранее ценам.

После корректировок прайс-листа цены на автомодели Forester, в зависимости от комплектации, находятся в пределах 2,2 – 2,8 миллиона рублей, Legacy – 2,3 – 2,6 миллиона, Outback – 2,7 – 3,8 миллиона, XV – 1,9 – 2,5 миллиона.

Ранее эксперты назвали 5 наиболее прибыльных машин марта на российском авторынке.



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