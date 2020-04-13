 

Принц Гарри и Меган Маркл меняют планы постоянного проживания

13.04.2020, 20:53, Разное

Информированный источник рассказал о том, что звездная пара Меган Маркл и принц Гарри сменила свои прежние планы, касающиеся постоянного проживания. В настоящее время супруги находятся в США.
Изначально в планах принца и его супруги присутствовало стремление поочередно жить то в Канаде, то в Великобритании. Однако выяснилось, что в данный момент они проживают в Калифорнии, где, по сведениям источника, собираются находиться довольно долгое время. Также известно, что принц Гарри не производил регистрацию прошения на грин-карту, позволившую бы ему работать в Соединенных Штатах.

Примечательно, что потомок королевского рода Великобритании, отлученный ранее от семьи и лишившийся части привилегий, смог оставить за собой титул герцога Сассекского. Согласно его планам, престижная “приставка” должна была ему помочь в продвижении собственного бизнес-бренда. Однако американские порядки таковы, что без грин-карты, процесс получения которой весьма длителен, обеспечить себе достойный доход принцу Гарри вряд ли удастся.



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