Кашпировский начал «лечить» людей через YouTube

13.04.2020, 20:53, Новости дня

Российский экстрасенс Анатолий Кашпировский начал «оздоровительные сеансы» на YouTube, сообщают СМИ.

«Сделаю так, что люди, не имеющие возможности свободно вращать головой, избавятся от этого. Сколько их будет? Будет столько, сколько напишут в комментарии», – приводит телеканал 360 слова Кашпировского.

Раньше он вел свою программу на Центральном телевидении СССР, где якобы исцелял телезрителей от заболеваний. «Сейчас первым делом хочу то же самое повторить здесь, но аудитория другая. Уверен, нас смотрят во многих странах мира», – сообщил он.

Кашпировский заявил, что о нем «можно думать что угодно», но есть «сильный аргумент – факты», которые опубликованы на его сайте. «Сегодня вы мои ученики. Не только сегодня, но и завтра, и последующие годы», – сообщил Кашпировский в эфире.

Кашпировский получил широкую известность в 1989 году благодаря программе «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского».

В декабре 2018 года он подал иск о защите деловой репутации в Останкинский районный суд Москвы с требованием взыскать с ВГТРК 1 млн рублей. Он заявил, что журналисты Александр Невзоров и Александр Гурнов назвали его жуликом и мошенником.

В 2011 году Кашпировский отсудил у ВГТРК и главного психиатра Минобороны 200 тыс. рублей. Но вскоре Мосгорсуд отменил решение по делу Кашпировского и ВГТРК.