Эксперт: Угроза коронавируса сделала идеи волонтерства еще популярнее

13.04.2020, 20:53, Новости дня

Данные социологов опровергают утверждения о том, что люди на фоне пандемии думают лишь о собственной безопасности. На самом деле, они по-прежнему готовы помогать другим. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Ранее опрос ВЦИОМ показал, что более 60% россиян готовы участвовать в волонтерском движении для борьбы с распространением коронавируса.

«Добровольчество в РФ остается очень сильным трендом. И раньше каждый год количество людей, готовых быть волонтерами, росло. Сейчас для среднего жителя РФ уже абсолютно понятно, что такое волонтерство, он регулярно видит волонтеров вокруг себя», – отметила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Поэтому совершенно неудивительно: когда пришла такая проблема национального масштаба, как коронавирус, то идеи добровольчества стали еще популярнее. Коронавирус людей не разобщает, не заставляет друг друга ненавидеть, нет, он заставляет нас сплачиваться, друг другу помогать», – отметила она.

В понедельник были опубликованы данные опроса ВЦИОМ, которые показали: более 60% жителей РФ хотят оказывать волонтерскую помощь в условиях распространения коронавируса. 89% опрошенных назвали себя информированными о деятельности добровольцев, бесплатно помогающих людям из «группы риска». При этом существенным содействие волонтеров называют 77% участников опроса.

«Важно отметить, что три четверти людей по опросам оценивают волонтерскую помощь как значимую, заметную, – указала политолог. – Это, конечно, полностью развевает все мифы о том, что волонтерства в РФ не существует, что это якобы показуха».

Опрос также опровергает утверждения о том, что россияне при угрозе распространения коронавируса способны думать лишь о безопасности своей и своих близких, отметила собеседница. «У людей может расти тревога, но у них нет паники. Они ведут борьбу с собственным страхом – путем помощи другим. Большое уважение вызывают люди, которые конвертируют свою тревогу в какую-то общественно-полезную деятельность. В общем: хотя времена сейчас невеселые, рост добровольческой активности – это очень хорошая новость», – подчеркнула Федорова.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.