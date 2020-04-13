«Тяжелое фото»: Ким Кардашьян огорчила фанатов архивным снимком

13.04.2020, 20:53, Разное

Американская знаменитость Ким Кардашьян огорчила своих поклонников школьным фото. Комментаторы пожалели знаменитость, ведь в молодости она имела естественную красоту, которую утратила после многочисленных косметических операций.

Скромная белая рубашка, украшение на шее, которое было в то время у многих, о чем вспоминают подписчики, чудесные распущенные волосы — все просто, но вместе с тем впечатляет. Юная семиклассница Ким Кардашьян спокойно смотрит в объектив: ей не надо принимать изысканную позу или прятаться за силиконом. Её природная красота в подростковом возрасте выглядит так привлекательно, что, сравнив фото с искусственным образом звезды сегодня, многие испытали разочарование. «Как больно смотреть на то, что потеряно из-за комплексов», — заметил один из фанатов. «Тяжелое фото», — поддержали его в сети.

Кто-то вообще написал, что не узнал нынешнюю звезду реалити-шоу. Вместе с тем свыше 3 миллионов пользователей не отказали себе в удовольствии полюбоваться юной красавицей Кардашьян.