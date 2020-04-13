 

Румыны предпочли укреплять отношения с Россией, а не с США

13.04.2020, 20:53, Новости дня

Многие румыны хотели бы укрепления отношений с Россией, а не с США, следует из результатов опроса, проведенного Румынским институтом по исследованию общественного мнения (IRSOP).

При этом большинство румын хотели бы развивать отношения с Евросоюзом – таких оказалось 52%. 14% респондентов высказались за укрепление отношений с Россией, 13% – с США и 7% – с Китаем, информирует ТАСС.

Опрос был посвящен главным образом отношению румын к пандемии коронавируса. 54% опрошенных отметили, что  преобладающим чувством у них сейчас является страх. 81% считает, что кризис будет долгим и тяжелым, а 86% предполагают, что после завершения эпидемии жизнь будет трудной еще долгое время. 50% румын назвали действия властей «плохими или очень плохими», 49% – «хорошими или очень хорошими».

Опрос был проведен 6-11 апреля по телефону, в нем приняли участие 768 человек старше 18 лет.

В Румынии, согласно последним данным, число зараженных коронавирусом составляет 6 тыс. 633, 914 человек вылечились, 318 пациентов умерли. С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения.



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