Случаи коронавируса выявлены в петербургском пансионате для пожилых

13.04.2020, 20:48, Новости дня

В Санкт-Петербурге случаи заражения новым коронавирусом выявлены более чем в 10 больницах и клиниках, в пансионате для пожилых и психоневрологическом интернате, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Сегодня не принимают пациентов два роддома, две поликлиники и офис врачей общей практики. Полностью выведен из строя НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена и еще две городские больницы. Вирус занесен в один из психоневрологических интернатов и пансионат, где обеспечивают уход за пожилыми людьми», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что онкологический центр в Песочном и еще 10 больниц и клиник, где закрыли целый ряд отделений, работают не на полную мощность.

«Некоторые стационары оказались на карантине из-за преступной беспечности или самонадеянности тех, кто, казалось бы, знает о болезни все, кто пренебрег правилами и стал источником заражения», – сказал губернатор.

Городской комитет по социальной политике уточнил, что в учреждениях «были подтверждены единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией».

«Проживающие ранее находились на лечении в медицинских учреждениях в связи с различными заболеваниями. Заболевшие были госпитализированы. В данных учреждениях проведены все необходимые обследования получателей социальных услуг и сотрудников, дополнительная дезинфекция, введен карантин. В настоящее время все получатели социальных услуг возвращаются в стационары из медучреждений только после проведения тестирования, подтверждающего отсутствие коронавируса», – пояснили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что в Вязьме Смоленской области в доме-интернате для престарелых и инвалидов подтвержден один случай коронавируса, еще у 86 человек диагноз поставлен предварительно.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.