 

Оказание услуг каршеринга приостановили в Петербурге

13.04.2020, 20:48, Новости дня

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил временно приостановить оказание услуг каршеринга в связи с мерами по борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Александр Беглов внес изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года №121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт- Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Согласно изменениям, по 30 апреля на территории Санкт- Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)», – говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, динамика заболеваемости коронавирусом в РФ больше не развивается по оптимистичному сценарию. Виной тому – безответственность и поверхностное отношение части граждан, особенно молодежи, к COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Путин поддержал идею о закреплении в Конституции упоминания молодежной политики

10.02 / Убийство охранника: Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики “Меньшевик”

26.02 / Православные церкви назвали условие предоставления автокефалий

11.02 / Богдан подал заявление об уходе, вероятность отставки большая – СМИ

03.04 / Варшава отменила визит в Смоленск и Катынь 10 апреля

03.04 / “Коммерсантъ”: власти регионов мешают работать онлайн-магазинам, задерживают курьеров и поставщиков

07.02 / Около 50 граждан Украины готовятся эвакуировать из Китая – Минздрав

05.03 / Депутат Госдумы описал, как дарил подарки роженицам в несуществующем роддоме

02.02 / ЦСКА разобрался с “Куньлунем”

16.02 / Япония заявила о смене «фазы» переговоров с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска