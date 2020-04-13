Количество умерших от коронавируса в Италии превысило 20 тыс.

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13.04.2020, 20:42, Новости дня

Число жертв эпидемии коронавирусной инфекции в Италии превысило 20 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

По состоянию на вечер 13 апреля общее количество умерших составляет 20 465 человек (за прошедшие сутки умерло 566 пациентов). По этому показателю Италия занимает второе место в мире, уступая только США, где погибло более 22 тыс. человек.

Полностью выздоровели и выписались из больниц 35 435 человек. Продолжают лечение 103 тыс. пациентов: из них 72,3 тыс. – дома, 28 тыс. – в терапевтических отделениях, еще 3,2 тыс. находятся в отделениях интенсивной терапии.

Общее количество подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии достигло 159,5 тыс. (с учетом умерших и выздоровевших).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 13 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,87 млн, из них 117,5 тыс. умерли, более 440 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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