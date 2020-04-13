Суд выпустил из СИЗО троих подозреваемых в убийстве семьи кума Януковича

13.04.2020, 20:42, Новости дня

9 апреля Орджоникидзевский районный суд Мариуполя изменил меру пресечения трем фигурантам дела об убийстве семьи фермеров из Донецкой области, которое произошло в 2017 году. Копию решению суда 10 апреля опубликовало издание “Страна”.

Петр Салама (позывной Водила), Сергей Ластивка (Богуслав), Константин Скирда (Герман) обвиняются в бандитизме (ст. 257 Уголовного кодекса Украины), умышленном убийстве, совершенном группой лиц (ст. 28 и ст 115), разбое (ст. 187) и незаконном обороте оружия (ст. 263). Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Суд отпустили всех троих из СИЗО под круглосуточный домашний арест. В решении сказано, что арест является исключительной мерой пресечения и “сама по себе тяжесть предъявленного обвинения не может быть служить оправданием длительного содержания лица под стражей”.

Суд посчитал, что нет доказательств того, что трое подозреваемых будут скрываться от следствия. К тому же они раньше не привлекались к уголовной ответственности, являются участниками боевых действий и имеют “устойчивые социальные и бытовые связи”. В удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения в виде ареста прокурору отказали. Новая мера пресечения будет действовать до 9 июня, постановление суда не подлежит обжалованию.

Убийство произошло 6 декабря 2017 года в поселке Великая Новоселка Донецкой области. В собственном доме убили 56-летнего Владимира Дегтяренко, его 46-летнюю супругу Ларису и их 23-летнего сына. Убитая женщина – дочь экс-главы Великоновоселковского района Донецкой области, кума экс-президента Виктора Януковича Валерия Ширы.

Убитая семья. Фото: mvs.gov.ua

В феврале 2018 года полиция сообщила о задержании троих подозреваемых, все они были участниками АТО, некоторые служили в батальоне “Донбасс”. Основной версией полиция рассматривала убийство с целью завладения имуществом и ценностями погибших, потому что накануне они получили значительную сумму за продажу зерна.

“За 20 лет службы в уголовном розыске я не видел, чтобы преступники так издевались над мирными жителями нашей страны. Эту семью по-зверски убивали, издевались, заставляли читать молитву, убивали по очереди на глазах друг у друга”, – прокомментировал задержание тогдашний первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

В судебных материалах сказано, что, согласно версии следствия, на месте преступления были два фигуранта дела из трех (по данным “Страны”, речь идет о Ластивке и Скирде), третий, Салама, проходит как пособник, который дал наводку и предоставил оружие. Полиция считает, что преступники вначале забрали деньги у фермеров (“Страна” пишет, что речь идет о 40–50 тыс. грн, в материалах дела сумма не указана), а затем по очереди зарезали главу семьи, его жену и сына.

Скирда, по данным издания, на начальных стадиях расследования дал признательные показания, но позже от них отказался.

Ветераны АТО заявляли, что их пытали и выбивали признание силой. Рассмотрение дела по существу в Орджоникидзевском райсуде Мариуполя продолжается с июля 2018 года.