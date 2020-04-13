“Там нечему гореть, даже если залить напалмом”. Геращенко заверил, что хранилища ядерных отходов в Чернобыле в безопасности

13.04.2020, 20:42, Новости дня

Хранилища ядерных отходов в Чернобыльской зоне отчуждения находятся в безопасности. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он напомнил, что зоне отчуждения находятся два хранилища отработанного ядерного топливо (ХОЯТ-1 и ХОЯТ-2) и одно хранилище ядерных отходов “Подлесный”.

“ХОЯТ-1, на котором хранится отработанное ядерное топливо с остановленной в 2000 году Чернобыльской АЭС, находится на территории самой АЭС. Там сейчас полностью безопасно. Любые возгорания исключены. Вокруг хранилища [ХОЯТ-2] лес был специально вырублен во избежание угрозы пожара. До зеленых насаждений более 100 м”, – сообщил он.

Пожар, который шел в сторону хранилища ядерных отходов “Подлесный”, “был потушен на дальних подступах еще утром”.

“Один из экспертов, строивших ХОЯТ- 2 и обслуживающих ХОЯТ -1 и “Подлесный”, сказал мне: “Антон, там нечему было бы гореть, даже если все залить напалмом!” Никакого изменения радиационного фона ни на Чернобыльской АЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами не наблюдается”, – сообщил Геращенко.

Спокойствие, только спокойствие!Вот так на снимке из космоса выглядит хранилище отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 … Posted by Антон Геращенко on Esmaspäev, 13. aprill 2020

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. В ГСЧС сообщили, что загорелся лес, но не уточнили, что стало причиной возгорания.

По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы. Он сообщил, что в эпицентре пожара радиационный фон превышал норму.

Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель села Раговка, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно. Ему объявили о подозрении.

13 апреля в Facebook директор компании Chornobyl Tour, член общественного совета Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения угрожает Припяти и хранилищу радиоактивных отходов.