Путин сыграл ключевую роль в сделке стран ОПЕК+

13.04.2020, 20:40, Новости дня

В Москве в режиме видеоконференции завершилось совещание нефтяников с Минэнерго. Обсуждалось снижение добычи нефти. Все это после договоренностей ОПЕК+, которые предотвратили обвал цен.

"Сегодня состоялось совещание с руководителями нефтяных компаний в режиме конференцсвязи. Мы обсудили текущую ситуацию на рынке, а также те решения, которые были приняты в рамках соглашения ОПЕК+. Руководители компаний подтвердили и поддержали параметры по соглашению. Они также считают необходимым предпринимать в ближайшие два месяца радикальные меры по балансировке рынка", — рассказал министр энергетики РФ Александр Новак.

Радикальные меры были просто необходимы, ведь из-за пандемии коронавируса, карантина, закрытия производства, сокращения транспортных потоков, спрос на топливо в мире сократился. Нефтяные цены обвалились до многолетних минимумов. В последние дни стоимость барреля растет. Бочка Brent стоит около 32 долларов, WTI больше 23 долларов за баррель. Растет и рубль. Доллар и евро снижаются.

В эти выходные завершился очередной раунд переговоров нефтедобывающих стран. Если в четверг дискуссия затянулась почти на 11 часов, то на этот раз обошлись всего двумя часами обсуждений. Стороны все-таки договорились о сокращении добычи нефти.

Важную роль в заключении соглашения сыграло и участие президента РФ Владимира Путина. Он провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии.

"Президент РФ Владимир Путин сыграл ключевую роль в том, чтобы были достигнуты договоренности между странами ОПЕК+. Мы видели ряд разногласий. Президент неоднократно связывался и с американским коллегой, и с саудовским королем. Это были постоянные переговоры. Без участия президента сделка могла не состояться", — отметил Новак.

Президент США поблагодарил Владимира Путина и короля Саудовской Аравии за "прекрасную сделку" по нефти.

"Мы считаем ее важной, это подтверждение того, что нефтедобывающие страны, которые входят в ОПЕК+ и ряд других стран, могут достигать консенсуса, могут достигать понимания во имя стабилизации энергетических рынков. Мы считаем, что эта сделка помогла избежать скатывания нефтяных рынков в состояние хаоса, и сейчас помогает поддерживать более-менее стабильную ценовую динамику", — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Соглашение о сокращении добычи нефти подписали страны-участницы ОПЕК+. Сделка рассчитана на два года. Больше всего добычу урежут в ближайшие два месяца — за май-июнь на 9 миллионов и 700 тысяч баррелей в сутки. Потом ограничения будут постепенно ослаблять.

У всех стран соглашения разный уровень добычи, поэтому и объем сокращений тоже разный. В среднем, производство нефти уменьшат на 23%. Это довольно существенно.

Глава российского Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что сокращение добычи может компенсировать текущее снижение спроса в мире.

В сделке участвуют 23 страны ОПЕК+. Но о готовности сократить добычу также заявили страны, которые не являются участницами договора — это США, Канада, Бразилия, Аргентина, Норвегия. Правда, юридически обязывающих документов они не подписывали, но заявили о своем намерении на словах.

"Сокращение может составить от 15 до 20 миллионов баррелей в сутки. Это правильно. Важно, чтобы все страны проявили сегодня солидарную позицию, чтобы реализовать меры, направленные на стабилизацию ситуации на нефтяных рынках", — сообщил Новак.