Мнение: Глубина мировой рецессии, раздача денег и суд над Китаем за коронавирус

13.04.2020, 20:35, Разное

1. Экономические аналитики заняты сейчас в подсчётом потерь, прогнозами падения ВВП и расчётами длительности будущей рецессии. В том, что мировая рецессия распахнёт дверь с ноги уже в этом году, никто не сомневается практически никто. По оценке американского банка JPMorgan Chase, мировую экономику ждёт провал размером с Японию:

https://lenta.ru/news/2020/04/09/stoit/

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика может недосчитаться порядка 5,5 триллиона долларов за ближайшие два года. К такому выводу пришли аналитики JPMorgan Chase, подсчитывая стоимость COVID-19 для мира, сообщает Bloomberg. Это равнозначно потере целой страны, например, Японии, указывает агентство.

По словам аналитиков, сейчас мир погружается в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х. Экономический спад будет недолгим, но для восстановления потребуется время: к докризисным показателем мировой ВВП сможет вернуться не раньше 2022 года.

Проблема в том, что это не отдельно взятая Япония на два года опустится на дно морское. Потери будут распределены между всеми странами, и кто-то пострадает от кризиса гораздо больше других. Одни снизят своё экономическое и политическое влияние, а другие увеличат.

Ближайшие два года обещают быть настолько интересными, что лично я предпочёл бы читать о наступающем периоде не в текущих новостях, а в исторической хронике.

2. Профессор Александр Скоробогатов объясняет, почему раздача денег в ходе кризиса не вызывает инфляцию:

https://asskorobogatov.livejournal.com/47271.html

Это объясняется с помощью знаменитого уравнения обмена MV = PQ, где М – денежная масса, V – скорость обращения денег, P – общий уровень цен, Q – выпуск товаров и услуг. Так вот, когда рассуждают о связи между деньгами и ценами, подразумевают неизменность остальных переменных этого уравнения. И в обычных условиях это оправданно. Изменение количества бумажек в экономике не заставит ее производить больше, а средняя частота перехода бумажки из рук в руки зависит от “институциональных факторов” таких как количество магазинов разного формата.

Однако в условиях форс-мажора эти константы перестают быть таковыми. Это, в частности, относится к скорости обращения денег. Люди вынуждены сидеть дома, а магазины и рестораны закрываются, в результате частота совершения сделок сокращается. Если для простоты предположить, что выпуск и денежная масса остаются постоянными, то замедление скорости обращения должно привести к падению цен. Это мы, кстати, уже и видим, когда нам предлагают различные скидки и прочие ништяки. Это и есть нечто иное как падение цен в ответ на уменьшение спроса, только вызванного не сокращением денег (доходов), а скорости их обращения. Поэтому если в таких условиях раздать денег, это просто компенсирует замедление скорости их перехода из рук в руки и, следовательно, не вызовет инфляцию.

Обратите внимание: профессор не пишет, что будет с этой массой дополнительных денег после кризиса, и как изменится поведение тех, кто в любой сложной ситуации рассчитывает на помощь от государства.

3. На Западе, кажется, придумали, что делать с текущей неприятной ситуацией, когда из-за эпидемии Китай выглядит страной первого мира, а США и Европа — странами третьего мира. Британские журналисты предлагают подать на Китай в суд:

https://ria.ru/20200408/1569707443.html

Одна из ведущих британских газет, The Daily Mail, в своем воскресном выпуске Mail on Sunday излагает цели и методы борьбы за китайские деньги: “Китай должен нам 351 миллиардов фунтов стерлингов (433 миллиарда долларов США. — Прим. ред.). Британия должна преследовать Пекин через международные суды (для получения. — Прим. ред.) компенсации за коронавирус, утверждают серьезные исследователи. Пятнадцать влиятельных членов Консервативной партии призывают “пересмотреть” отношения Великобритании с Китаем. <…> С момента начала эпидемии ведущие экономики мира пострадали на 3,2 триллиона фунтов (3,95 триллиона долларов США. — Прим. ред.). Исследование показывает, что этого можно было бы избежать, если бы Китай был более честным”. <…>

Проект американского агентства Bloomberg публикует обстоятельное изучение юридических перспектив исков в отношении Пекина в международных судах от практикующего адвоката, специализирующегося на подобных делах, который сухо констатирует, что процесс уже пошел, причем в самом прямом смысле: “В одних только США были поданы два коллективных иска против Китая за подавление информации о вирусе в ранней стадии (эпидемии. — Прим. ред.) и получение миллиардов (долларов. — Прим. ред.) в качестве компенсации за ущерб, нанесенный вспышкой коронавируса”.

Если так будет продолжаться, то аналогичные иски будут поданы не только в американские, но и различные европейские, а также международные судебные инстанции.

К процессу уже подключились известные американские политики-ястребы:

https://lenta.ru/news/2020/04/10/whos_the_bad_boy/

В США предложили «сурово наказать» Китай за коронавирус. Об этом заявил сенатор Линдси Грэхэм, текст его речи опубликовал Washington Examiner.

«Мы, сенат США, не виним Трампа, мы виним Китай. Китай ответственен за 16 тысяч смертей американцев и за 17 миллионов потерявших работу», — сказал политик. По его мнению, настолько масштабное распространение вируса допустило китайское правительство.

Сложно поверить, конечно, что США и Великобритания действительно смогут засудить Китай. Но после того, как американцы ввели санкции против России за мифическое вмешательство в их выборы, удивляться не приходится ничему. Как минимум, США могут использовать это для дополнительного давления на Китай в ходе торговой войны, которая рискует снова разгореться после эпидемии.

Вместе с тем, хоть Запад и ведёт себя в своей привычной скотской манере, я не готов сейчас вставать и на сторону Китая. В конце концов, это именно китаец, — не итальянец, не американец, не англичанин, — съел ту самую злополучную недоваренную летучую мышь.