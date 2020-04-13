Первые признаки COVID-19 могут быть почти неотличимы от симптомов болезней сердца

13.04.2020, 20:30, Разное

Симптомы со стороны сердца могут оказаться первыми проявлениями COVID-19. О соответствующих наблюдениях американские ученые рассказали в журнале Circulation. Они описали четыре клинических случая, когда у пациентов с новой коронавирусной инфекцией обнаруживались в первую очередь кардиологические проявления.

В первом описанном случае женщина 64 лет попала в больницу с болью в груди и поднятием сегмента ST на кардиограмме (признаком инфаркта миокарда) при отсутствии лихорадки, кашля и других признаков COVID-19. Коронавирусную инфекцию у нее обнаружили во время дополнительного обследования.

У второго пациента врачи наблюдали кардиогенный шок. Для его спасения они применили экстракорпоральную оксигенацию крови (насыщение ее кислородом в специальном аппарате). Сначала у этого мужчины были симптомы COVID-19, осложнения со стороны сердца развились позже.

У третей пациентки – женщины 64 лет с сопутствующими болезнями сердца – на фоне начала COVID-19 развилась декомпенсация сердечной деятельности: сердце перестало справляться со своей работой, появились симптомы недостаточности кровообращения (сильная одышка, ограничение активности, жидкость в плевральной полости).

Четвертый описанный учеными пациент перенес трансплантацию сердца в 2007 году и пересадку почки в 2010 году. Его симптомы были похожи на проявления, которые описаны для пациентов с COVID-19 с подавленным иммунитетом, без лихорадки. Этот пациент принимал соответствующие лекарства для предупреждения отторжения трансплантатов. У него не развилось тяжелое заболевание, он был выписан через неделю.

Авторы исследования считают, что типичные симптомы со стороны сердца при текущей пандемии нужно дифференцировать с COVID-19. Ученые подчеркивают, что текущая пандемия создает множество сложных для врачей ситуаций, которые касаются как диагностики COVID-19, так и борьбы с кардиологическими симптомами на фоне этой патологии.

Ранее уже было известно о связи COVID-19 с повреждением миокарда.

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