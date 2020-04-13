В течение I квартала 2020 года в РФ продано 11 тысяч Toyota RAV4 нового поколения

13.04.2020, 20:30, Разное

Автомодель Toyota RAV4 от японских производителей по итогам первого квартала текущего года стала бестселлером продаж в Российской Федерации. Такой факт стал сюрпризом для ряда отечественных отраслевых экспертов.

В частности, в течение указанного периода официальными дилерскими сетями было реализовано 11 тысяч автомобилей Toyota RAV4, что почти вдвое превысило показатель за аналогичный период годом ранее. Примечательно, что предпочтение японскому авто было отдано российскими автолюбителями на фоне наличия большого ассортимента более доступных и функциональных кроссоверов от других производителей.

Машина обладает весьма внушительными техническими параметрами. Так, имеется на выбор два варианта двигателей, объемом на 2,5 и 2 литра, с мощностью в 199 л.с. и 149 л.с. соответственно. В первом варианте автомобиль оснащен автоматической восьмиступенчатой коробкой передач, во втором – “механикой” либо вариатором. Также предложены на выбор полноприводная модель или экземпляр с передним приводом. Универсальностью обладает и функциональность – модели “по плечу” и городские дороги, и легкое бездорожье.

Очевидно, что японские производители осознанно наращивают именно внедорожные качества авто. Для этого модель оснащена такими техническими “нюансами”, как современные электронные ассистенты для езды в сложных условиях и адаптивный модуль распределения крутящего момента на задние колеса. Указанные апгрейды позволяют Toyota RAV4 обладать действительно внушительной проходимостью.

Цена кроссовера на рынке РФ стартует уже с 1,9 млн рублей, однако флагманская версия стоит уже почти в полтора раза дороже – 2,7 млн рублей. Тем не менее, как показала статистика, реализация автомобиля происходит весьма успешно, отмечает информационный портал “ГлобалМСК.ру”.