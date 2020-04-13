Концерт «Мы вместе» получил высокую оценку телезрителей

13.04.2020, 20:30, Новости дня

Концерт «Мы вместе» в поддержку в борьбе с пандемией коронавируса, состоявшийся 11 апреля на телеканале «Россия 1», получил высокую оценку телезрителей, свидетельствуют данные телеизмерений.

Так доля концерта «Мы вместе» составила 12,4, следует из данных исследовательской компании Mediascope. Это лучший показатель в данном временном слоте. Для сравнения, у программы «Три аккорда» на Первом канале доля составила 7,9. А у программы «Ты не поверишь» на НТВ доля – 11,2.

Напомним, в минувшую субботу в эфире «Россия 1» состоялся творческий марафон «Мы вместе», в ходе которого множество известных артистов на языке искусства выразили солидарность и поддержку в борьбе с пандемией коронавируса.