 

Концерт «Мы вместе» получил высокую оценку телезрителей

13.04.2020, 20:30, Новости дня

Концерт «Мы вместе» в поддержку в борьбе с пандемией коронавируса, состоявшийся 11 апреля на телеканале «Россия 1», получил высокую оценку телезрителей, свидетельствуют данные телеизмерений.

Так доля концерта «Мы вместе»  составила 12,4, следует из данных исследовательской компании Mediascope. Это лучший показатель в данном временном слоте. Для сравнения, у программы «Три аккорда» на Первом канале доля составила 7,9. А у программы «Ты не поверишь» на НТВ доля – 11,2.

Напомним, в минувшую субботу в эфире «Россия 1» состоялся творческий марафон «Мы вместе», в ходе которого множество известных артистов на языке искусства выразили солидарность и поддержку в борьбе с пандемией коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Трамп пообещал помочь с аппаратами ИВЛ всем своим европейским “друзьям”

04.02 / Глава Минэнерго отметил панические настроения на нефтяном рынке

11.02 / МВД приостановило выдачу документов гражданам Китая на въезд в Россию с целью работы

29.03 / Умер автор музыки к “Сиянию” и “Изгоняющему дьявола”

04.02 / Путин заявил, что предложил поправки к конституции РФ не для того, чтобы продлить свои полномочия

03.02 / Торговая сделка США и Китая оказалась под угрозой из-за коронавируса

15.02 / Лавров напомнил участникам конференции по безопасности о словах академика Сахарова

15.03 / Минпромторг исключил закрытие магазинов в России

27.02 / В Чехове разносчик еды взорвал банкомат

08.02 / Спецназ занял первый этаж ТЦ, захваченного солдатом-убийцей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска