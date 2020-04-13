 

В Москве с 14 апреля запустят тестирование на антитела к коронавирусу

13.04.2020, 20:30, Разное

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, уже с 14 апреля в Москве будут тестировать местных жителей на наличие антител к коронавирусу. Благодаря данной мере, можно будет узнать реальное количество москвичей, перенесших данный недуг.
Прежде всего, проверять начнут медицинских работников, подчеркнула чиновница во время конференции о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. «Тестирование, запускаемое в Москве с 14 апреля, является популяционным – оно должно показать степень защищенности наших врачей» – отметила Попова. На данный момент сообщается лишь о 7% медиков, у которых есть иммунитет к COVID-19, уточняет издание «Мир24».

В заключении глава Роспотребнадзора заявила, что регулярно выходит на связи с главными государственными санитарными врачами российских регионов, также проводятся видеоконференции, а все принятые меры анализируются и отслеживаются.



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