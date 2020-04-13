Телеведущая Ирена Понарошку скрывала возвращение из Таиланда

13.04.2020, 20:30, Разное

Российская телеведущая и блогер Ирена Понарошку призналась, что еще две недели назад вернулась из Таиланда в Москву вместе с сыновьями. Опасаясь возможности оказаться в инфекционной больнице, знаменитость честно отсидела необходимое время в карантине.

Свой поступок мама 9-летнего Серафима и почти 2-летнего Тео объяснила тем, что многих возвратившихся из зарубежных поездок тут же помещают в Коммунарку, обнаружив у них якобы положительные результаты тесты на коронавирус. Все последующие проверки оказываются отрицательными. Не желая повторить их судьбу, она не афишировала свой прилет и добровольно находилась с детьми на самоизоляции, при этом тщательно следила за здоровьем.

Возвращение не было тайным для родителей, ведь именно ради их спокойствия она и оказалась дома. Билеты на самолет из Таиланда в столицу она приобрела заранее. Телезвезда традиционно проводила зимние месяцы в теплом климате. Ей повезло вернуться еще в относительно спокойное время, но своих знакомых и поклонников она заставила поволноваться.

Популярная ведущая известна своим умением не только хранить в секрете личную жизнь, но даже настоящее имя и фамилию. На самом деле Ирина Филиппова некоторые подробности своей биографии раскрыла поклонникам только в 2009 году, признавшись в том, что мистификация носила шуточный характер и к музыканту польско-венгерского происхождения Янеку Понарошку, которого она называла отцом, отношения не имеет. Также скрытно был оформлен её брак с Александром Глуховым, больше известным как DJ List.