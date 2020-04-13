Мнение: Коронавирусный аврал

13.04.2020, 20:20, Разное

Путин созвал совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

И сказал Путин: «Для того чтобы и дальше действовать на упреждение, а нам, несмотря на то, что ситуация лучше не становится, все-таки пока удается действовать именно таким образом, нам нужен объективный прогноз. И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на периоды ближайших трёх, семи и десяти дней…».

Это президент так шутит? Если бы эти слова были произнесены в январе или феврале, или даже в начале марта, о «действовать на упреждение» еще можно было говорить. А 13 апреля, словосочетание «действовать на упреждение» уже звучит, как ирония, как сарказм.

Но в феврале-марте о «действовать на упреждение» не было и речи. Кремль бы занят переписыванием конституции.



В ночь с 5 на 6 марта Путин принимал лидеров думских франкций. О коронавирусе не говорили, говорили о поправках в Конституцию. Фотографии отсюда

Когда распространение коронавиурса в мире приняло катастрофический характер, а у России была фора, чтобы спрогнозировать и подготовиться. Но мы эту фору профукали. И сейчас вынуждены действовать в авральном режиме.

В поручениях Путина, озвученных на совещании, созванном 13 апреля, не услышал ни одного поручения, которое нельзя было дать и проконтролировать выполнение еще в феврале-марте.