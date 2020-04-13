СМИ: Саудовская Аравия решила продолжить ценовую войну

13.04.2020, 20:16, Новости дня

После заключения сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия приняла решение увеличить скидки для азиатского рынка, видимо, продолжив ценовую войну, пишут СМИ.

В выходные Эр-Рияд несколько раз откладывал публикацию цен Saudi Aramco на май, а в понедельник Саудовская Аравия объявила об увеличении скидок, пишет Bloomberg. В первую очередь это касается азиатского рынка, сообщают «Вести».

Так, для нефти марки Arab Super Light цена установлена на 5,5 доллара ниже, чем ранее, при этом для Северной Европы стоимость останется прежней. Для южных стран Европы скидки будут увеличены. Основная смесь, поступающая на этот рынок, Arab Extra Light, будет стоить на 10,3 доллара дешевле марки Brent – вдвое дешевле, чем в предыдущем месяце.

Таким образом, историческая сделка по сокращению добычи пока не действует.

Ранее в Кремле заявили, что сделка ОПЕК+ помогла избежатьскатывания ситуации на рынках к хаосу.

В воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+. Все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти, после чего лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, подтвердиввступление в силу договоренностей.

Саудовская Аравия сообщила, что страны ОПЕК+ сократят добычу почти на 12,5 млн баррелей в сутки от уровня апреля, а в ОПЕК+ спрогнозировали общемировое сокращение добычи нефти на 19 млн баррелей в сутки, учитывая США, Канаду, Норвегию.