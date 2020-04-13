Новак назвал ключевой роль Путина в достижении сделки ОПЕК+

13.04.2020, 20:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, без участия российского лидера она могла не состояться, сообщил министр энергетики Александр Новак.

Глава Минэнерго добавил, что в понедельник обсудил с руководителями российских нефтяных компаний сделку ОПЕК+. По его словам, российские нефтяники подтвердили и поддержали параметры сделки, информирует РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.

По словам главы минэнерго Саудовской Аравии, страны ОПЕК+ сократят добычу почти на 12,5 млн баррелей в сутки от уровня апреля. При этом в ОПЕК+ спрогнозировали общемировое сокращение добычи нефти на 19 млн баррелей в сутки с учетом обязательств всех других нефтедобытчиков, включая США, Канаду, Норвегию.

Министр энергетики Александр Новак раскрыл условия сделки нефтедобывающих стран для России, выразив уверенность, что это решение позитивно сбалансирует рынок и цены.

В Кремле отметили, что эта сделка помогла избежать скатывания к состоянию хаоса и сейчас помогает поддерживать более-менее стабильную ценовую динамику.