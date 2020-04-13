SvD – во Франции за нарушителями карантина следит полиция, а в Швеции — «народный разум»

13.04.2020, 20:15, Новости дня

Шведская стратегия борьбы с коронавирусом до сих пор базируется не на жёстких карантинных мерах, а на индивидуальной ответственности каждого. А тех несознательных шведов, которые нарушают рекомендации, сограждане активно осуждают и стыдят в соцсетях. Однако вопрос о том, поможет ли традиционно присущее шведам чувство стыда и призывы к нарушителям «вести себя ответственнее» побороть пандемию, пока остаётся открытым, пишет Svenska Dagbladet.



Reuters

Недавно один шведский журналист побывал на крытом рынке Эстермальмсхаллен и поговорил там с несколькими пенсионерами. Что вообще они там делали, если власти рекомендуют гражданам сохранять социальную дистанцию и ограничить контакты? Один из них хотел купить бутерброд. Другая пожилая покупательница призналась: «Обожаю копчёного угря». После того как этот материал вышел в свет, пенсионеров стали вовсю ругать в социальных сетях, пишет Svenska Dagbladet.

Стратегия борьбы с коронавирусом в Швеции основывается на индивидуальной ответственности каждого гражданина, которую называют «народным разумом». Тех, кто нарушает рекомендации властей, сейчас активно публично осуждают в интернете. Такого рода статьи о пенсионерах и других нарушителях, которые не соблюдают рекомендации властей по поводу коронавируса, в последние недели провоцируют потоки ненависти со стороны остальных граждан. В соцсетях полно сделанных тайком фотографий с осуждающими комментариями. Но вопрос заключается в том, сможет ли стыд побороть пандемию, отмечается в статье.

Либеральные рекомендации шведских властей вызвали общественную дискуссию о том, что и кому можно делать, а что нельзя, поясняет Svenska Dagbladet. «Коронавирусный стыд» в Швеции вышел на первые полосы СМИ. Конечно, сейчас это явление распространено по всему миру, говорится в статье: министры вынуждены просить прощения за велосипедную прогулку в лесу или поездку за город, знаменитостям также приходится извиняться направо и налево.

Разница в том, что в Париже, например, за столиками кафе следит полиция. А в Швеции главное значение придаётся индивидуальной ответственности, говорится в статье: «Мы по-прежнему выходим на улицы, но при этом сами следим друг за другом. Публикация разоблачающих фотографий, сделанных в уличном кафе или на лыжном склоне, стала излюбленным занятием народа (правда, как сам фотограф туда попал, часто умалчивается)». Ну и что же следует делать со всеми этими призывами в адрес загорающих на солнышке пенсионеров? «Вести себя ответственнее!» — сердито отвечает внезапно сплотившийся народ. Однако у экспертов возникают сомнения относительно того, что эта стратегия всегда работает, пишет Svenska Dagbladet.

«На самом деле, это невероятно эффективный инструмент. Нам в Швеции не нужны никакие полицейские, которые бегали бы вокруг нас и рассказывали, что делать. Вместо этого внутри каждого из нас сидит собственный полицейский», — пояснил в интервью Svenska Dagbladet историк Ларс Трэгорд, автор многих идей, которыми мы сейчас оперируем, чтобы лучше понять современную Швецию. Именно он первым ввел понятие «государственный индивидуализм», чтобы описать «уникальную комбинацию высокой личной свободы и тесной связи с государством», которая играет такую большую роль в Швеции, говорится в статье.

Сейчас государственный индивидуализм переживает серьёзное испытание в условиях кризиса, поэтому все обращаются к Трэгорду за комментариями. По телевидению и в газетах он почти ежедневно рассуждает об «уникальной степени доверия» между каждым шведским гражданином и государством, а также между всеми гражданами в целом, и о том, что именно это лежит в основе шведской стратегии по коронавирусу: «Мы в Швеции сами устанавливаем себе правила. Это заложено в нашей культуре. Приказания не обязательно принудительно спускать сверху», — уверяет историк.

Между тем все остальные страны мира пытаются как можно скорее разработать новые нормы и попытаться начать по ним жить, подчёркивает доктор теоретической политологии Эльса Кугельберг, которая изучает социальные нормы в Оксфордском университете. «Социальные нормы — это ожидания людей по поводу поведения друг друга. Чтобы начать действовать в соответствии с новой нормой, мы должны быть уверены, что и другие изменят свое поведение. Сегодня мы через социальные сети можем наблюдать, как ведут себя важные для нас люди. И это имеет решающее значение, когда устанавливается новая норма», — пояснила она в интервью Svenska Dagbladet.

Кугельберг также выражает сомнение в том, что «разоблачительная фотография» из кафе или с лыжного склона по-настоящему может способствовать достижению цели. Она отмечает, что ситуация в Швеции заметно отличается от «карантинной культуры», которая сейчас формируется в таких странах, как США и Англия, где гражданам часто в жёсткой форме приказывают сидеть по домам. Тогда люди начинают выкладывать в соцсетях посты о том, как они пекут хлеб или играют в настольные игры, знаменитости устраивают целые шоу онлайн или бросают друг другу шуточные вызовы. Всё это действительно подкрепляет призыв «оставаться дома», подчёркивает эксперт.

В то время как в Швеции аналогов этому пока нет — возможно, потому что шведы живут «по другим правилам», и дискуссии здесь в основном посвящены тому, как граждане обращаются с возложенной на них ответственностью, говорится в статье. Но проблема в том, что когда мы видим, что не все соблюдают ту норму, которую мы считаем общей, — нам тоже всё больше хочется её нарушить, констатирует эксперт. «Когда я вижу, что куча народу загорает в Королевском саду — конечно, я могу думать, что они поступают неправильно. Но при этом всё это выглядит так соблазнительно! Да и что это изменит, если туда придёт ещё один человек?» — приводит пример Кугельберг.

Тем не менее чувство стыда всегда играло «естественную роль» в жизни шведского общества — и в кризисной ситуации оно тоже может оказаться полезным, считает Лотта Стрёмстен, изучающая клиническую психологию в Университете Умео. «Когда стыд работает как положено, он становится основным компонентом эмпатии. Благодаря ему мы соотносим свое поведение с потребностями других, чтобы нас не исключили из группы», — рассказала она в интервью Svenska Dagbladet.

Здесь важную роль играет то, чем именно вызван стыд и как окружающие на это реагируют, поясняет Стрёмстен: «Когда их стыдят, люди реагируют совершенно по-разному. Некоторые начинают делать ровно наоборот, переходят в ответное наступление: «На себя посмотри!» Другие торопятся взять на себя всю ответственность и начинают слишком уж подстраиваться под других людей, вредя самим себе. В нашем случае, например, человек может устроить себе тотальную изоляцию». Чтобы «стыдить правильно», она рекомендует спокойно напомнить нарушителю дисциплины, в какой ситуации мы сейчас находимся, разъяснить опасные последствия и помочь человеку увидеть всё в более широкой перспективе, говорится в статье.

Но проблема в том, что в современном шведском обществе стыд «действует несколько иначе, чем раньше», отмечает Стрёмстен. Раньше шведы чаще были связаны лишь с одной социальной «группой» со своими правилами, но сейчас каждый человек относится к большому количеству разных групп одновременно: у нас есть семья, работа, друзья, организации, политические мировоззрения. Если бы мы реагировали на призванные вызывать стыд сигналы от всех групп, у нас просто не оставалось бы сил и времени ни на что иное, поясняет эксперт. «Поэтому нам приходится также и отгораживаться. Мы просто не успеваем стыдиться всего», — пишет Svenska Dagbladet.

Однако Ларс Трэгорд всё равно уверен: то, что он называет «шведской культурой хорошей репутации», по-прежнему играет в обществе большую роль. По его мнению, пандемия тоже скорее усиливает, чем ослабляет эту традиционную отличительную черту шведов: «Я бы сказал, что мы сегодня немного более шведы, чем три месяца назад. Когда начинает пахнуть керосином, глубинные структуры общества часто поднимаются на поверхность», — отметил историк в интервью Svenska Dagbladet.

Трэгорд считает, что хотя современные шведы тоже постепенно «глобализируются и интернационализируются», однако в кризисной ситуации они начинают реагировать на происходящее в соответствии с национальными особенностями. То же самое происходит и в других странах, поясняет эксперт: «Эпидемия — дело всегда локальное. Или во всяком случае, национальное, если брать нашу реакцию».

Несмотря на все изменения, традиционные «основополагающие ценности» в шведском обществе до сих пор очень сильны, это касается и традиционного чувства стыда, уверен Трэгорд. «Шведская культура стыда, этот маленький полицейский, сидящий внутри нас и говорящий, что нам следует делать — ему словно нечего противопоставить. Никакой революции тут не устроишь. Ведь этот «маленький полицейский» не хочет запереть нас по-настоящему. Он просто хочет заставить нас страдать, если мы что-то сделали неправильно», — заключил он в интервью Svenska Dagbladet.