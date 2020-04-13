Мнение: КТО не понимает своего счастья

13.04.2020, 20:09, Разное

А я и знать не знал, что в Англии сейчас ТАКАЯ жесть! Особенно, конечно, потрясает, что врачи к тебе не придут в принципе. Нашел в ЖЖ – запись жительницы Лондона Ольги Солодухиной.

“Напишу–ка я мрачненький пост о реальной короноситуации в Лондоне.

В Лондоне – Пасха, 25 градусов, люди, хоть и шарахаются друг от друга, но все равно осторожно гуляют. Очень все дисциплинированно. Поэтому теми, кто остался из правительства, принято решение не вводить еще более строгих мер, и так все слушаются.

За день несколько раз обычно говорю с подружками и друзьями из Москвы и каждый раз просто диву даюсь от разницы в нашей ситуации.

Вот прослушала как одна подружка с каким- то незначительным насморком, легким шебуршением в горле вызвала врача. И он к ней пришел!!! Эта бедная замотанная докторша пришла в общем- то к мнимой больной и моя подруга еще была возмущена, почему у нее с ее насморком сразу не взяли тест на короновирус, но ее прослушали, посмотрели горло, дали советы и выписали всякие укрепляющие средства.

Или телеграмм читаю – там советуют – сами не лечитесь – вызывайте врача. Вот это – вызывайте врача – у меня вызывает прямо изумление. Еще какой-то Роспотребсоюз у вас ходит, делает тесты на корону.

Ребята, вы просто не понимаете своего счастья!

Это все какие- то недостижимые мечты для нас, жителей Лондона, столицы европейского государства.

Представьте на минуточку, что вы в Москве в квартире – лежите один, вы понимаете, что вы очень серьезно заболели у вас температура уже 2 недели, вы не можете подняться с постели, вам очень тяжело дышать, и вы одновременно знаете, что к вам НИКТО из врачей не придет. Совсем. Никогда. Вам запрещено приехать в госпиталь ,вам никто, ни за какие деньги не сделает КТ легких. Вы попросту – обречены и играете в самую страшную рулетку в своей жизни – задохнетесь ли вы и умрете мучительной смертью или ваш организм (без всякой медицинской помощи) вас вывезет.

Единственно, что вы будете слышать по телефону, по автоответчику – СИДИТЕ дома. Вы будете просить, чтобы вам привезли антибиотики – на это вы будете слушать только записанное сообщение по телефону – сидите дома. Одни знакомый англичанин умолял привезти хотя бы парацетамол положить под дверь, ему врачи ничего не привезли, привезли соседи.

Никто ничего не привезет.

Вас не спасут.

Вам не помогут.

Вам никто не поможет ни советом, ни лекарствами, ни рецептом. Потому что против этого вируса в Лондоне ничего не прописывают. Вообще ничего.

( Свернуть )

Потому что весь этот протокол, применяемый уже во всем мире – не утвержден английским здравоохранением и поэтому принято решение: короновирус не лечат в Англии Ничем.

Все врачи – русские, американские, китайские уже давно стали писать свои протоколы – делится, что помогает, что нет. Заметки Царенко переведены, мне кажется, на все языки. Но английские врачи откровенно говорят во всеуслышание с английским упрямством. – не знаем чем лечить, не лечим ничем. Трамп нам не указ. Плаквенил с азитромицином?А на этой стадии надо подключать тоцилизумаб? Не слышали о таком. Не утверждено. Не согласовано. Вам, когда уже у вас фиброз легких, дадут подышать на ИВЛ и даже в этой ситуации не дадут ничего, просто, как они говорят с утра до вечера по новостям, вас повернут на живот и будут ждать – справится сам организм или нет.

Отменена вся страховка. Я, например, платила за самую дорогую страховку 20 лет – ни за какие деньги я не смогу ничего сделать. Отменены все платные лечения. Вы можете представить такую ситуацию в России, что вы уже заболели и у вас куча денег, и вы говорите – за любую сумму положите меня в госпиталь и вылечите, наблюдайте за моим состоянием ? Так вот в Англии это невозможно организовать вообще ни за какие деньги.

Ладно, корона. Все медицинские учреждения перепрофилированы под больных короной и закрыты.

Если у тебя заболел зуб, флюс на всю морду, вырывай сам ниткой как во время войны. Ни один зубной врач во всем Лондоне не принимает даже с сильной зубной болью. Подозрение на аппендицит – не знаем таких слов, может, само пройдет.

Отменены все химиотерапии, плановые операции, по телевизору показывали мать двух детей , у которой рак и она проходила курсы химеотерапии, они отменены, она теперь умрет к сентябрю. Таких историй множество, причем все эти факты рассказывают прямо с экрана и все больше случаев среди знакомых.

Другая леденящая кровь история, когда медсестра привезла в больницу человека, который врезался, потеряв сознание, в ее машину. Этот человек болел уже 3 недели, успел рассказать медсестре, что сначала терпел, потом умолял, чтобы его забрали в госпиталь, за ним никто не приезжал – и это 2020 год, столица европейского государства! Из последних сил сел в автомобиль и поехал сам в госпиталь. Потерял сознание, врезался в машину медсестры. Медсестра его пересадила к себе , привезла в госпиталь, где работала, он там умер через 4 часа. И вот с утра, на ВВС поднимают чашку кофе – давайте помянем этого безымянного человека. И никому в голову не придет даже спросить – а чего его раньше -то не лечили, все эти 3 недели, чего его раньше не положили больницу, не попытались вылечить? Ему было 60 лет, у него не было сопутствующих заболеваний.

Я не знаю твоего имени, брат, но если душа твоя еще здесь, знай , ты для меня безымянный герой английского стоицизма и жертва английской медицины и знай, что несмотря на твое безумное одиночество и ужас последних дней, есть человек, который тебя оплакал и будет тебя поминать…

Они собственного министра держали дома на парацетамоле, не проверяя даже насыщенность крови кислородом, доведя его до двустороннего воспаления легких.

Они здесь – не знают, что делать .

Поэтому когда тут выходят хлопать по четвергам – я чего- то не уверена. Мне безумно жалко всех медсестёр и врачей, они рискуют и своей жизнью и жизнью близких, но чему мы хлопаем? Что тебя заберут умереть в госпиталь?

Вас заберут умирать в госпиталь, чтобы просто не множить трупешники дома и там, в госпитале, тоже не дадут никаких лекарств. В госпитале – если вы старше 60 лет и имеете хоть какое-нибудь хроническое заболевание, которое может служить отягчающим фактором, вам очень назойливо и настойчиво будут подсовывать на подпись документ – что вы согласны, что вас не будут оживлять. Одной женщине 68 лет с астмой 4 (!!!) раза подносили этот документ, она категорически отказывалась и выжила, наверно, только из чувства протеста.

Умирают в госпиталях каждый день по тысяче человек, из всех поступающих в госпиталь – так как они поступают уже в совсем критической стадии, когда уже поздно – умирает 90 процентов. Еще тысячи умирают просто дома, также без лечения. Тестируют Только тех, кто в последней стадии добрался до госпиталя. В госпиталь принимают только тех, кто уже не жилец.

То есть, повторяю, чтобы дошло – в госпиталях – они не лечат, они просто принимают умереть. Давая последний шанс – попробовать подышать на аппарате, может, все- таки организм сам вывезет, но снимают раньше времени. Потому что и в этом нет никакого опыта. Никакого обмена между протоколами.

Из наших – уехали абсолютно все олигархи ,уехали даже все, кто ненавидел Россию, уехали все, кроме тех, кого сразу арестуют на российской границе.

Уехали вообще все и не олигархи тоже.

Естественно, многие остались – те у кого в Лондоне, или- шире- в Англии уже давно здесь дом, вся жизнь, собачки, коты, дети, мужья – англичане.

Несмотря на закрытое небо и отсутствие полетов, я точно знаю, что два дня назад борт одного русского олигарха прилетел , забрал своих взрослых детей и вывез все- таки. Они три дня сидели на низком старте – получится или нет. Все – таки получилось, их доставили по летному полю маленького, заросшего травой аэропортика прямо в самолет . Удалось спастись, так и говорили. Летели через Швецию.

У меня несколько знакомых заболели и вылечились в Москве – люди известные, всем, кто меня читает и так ясно, о ком я, фамилии называть не буду.

Так вот, их в Москве – вовремя госпитализировали, следили за показателями крови, состоянием в легких, следили за процессом , меняли методы ЛЕЧЕНИЯ и вылечили! Давали все – и лекарства от малярии , от Вича, от паразитов, от хрен знает чего, лишь бы каждого вытащить.

Ребята! Саша , Елена, Ирина, Алексей и многие другие, вас бы уже не было бы на свете, если бы вы оказались в Англии.

В общем, люди, молитесь на нашу российскую медицину.

Сидите дома”. (из ЖЖ Realcorvin)

Картинка прямо в духе Галковского – “что такое настоящая Англия”. До костей пробирает. И главное – какой социализм непрошибаемый! Сказано – нельзя за деньги, значит, нельзя. Жив будешь – не помрешь.